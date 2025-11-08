In dieser Jahreszeit ist es ungewöhnlich unruhig FC St. Pauli. Unabhängig von der sportlichen Krise tauchen weiterhin andere Themen auf der Agenda auf, die die zusätzlichen Reserven des Nachbarschaftsvereins erschließen. Über allem steht natürlich der Konflikt um die Einstellung Jackson Irvine im Nahostkrieg.

Im Zuge dessen hatte der Aufsichtsrat René Born Ende September kam es zu einem Skandal. Er hatte unter einem Post von Irvines Frau Jemilla Pir auf Instagram geschrieben, dass der Kapitän „in ein paar Monaten weg“ sein würde und dann „nicht mehr als eine Fußnote“. Born, den sich auch an der privaten Werbepräsenz des Australiers gestört haben soll, bemerkte zudem: „Niemand ist größer als der Verein. Das ist unser Verein, nicht deiner.“ Das hat nun Konsequenzen.

FC St. Pauli: Sanktionen für Aufsichtsrat René Born

Nach eingehender Prüfung sanktionierte der Ehrenrat des FC St. Pauli Born wegen vereinsschädlichen Verhaltens. Zuvor hatte der Ausschuss Gespräche mit den beteiligten Personen und Gremien geführt. Born, der sich bei der kommenden Mitgliederversammlung am 15. November nicht mehr zur Wiederwahl stellen muss, muss nicht zurücktreten.

Rene Born (58) engagiert sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich beim FC St. Pauli.

© Witters | Leonie Horky

„Nach Auffassung des Ehrenrates hat das Aufsichtsratsmitglied gegen die Satzung und andere verbindliche Regeln des Vereins verstoßen. Gemäß § 29 Abs. 1 a) und f) der Vereinssatzung wurden Vereinsstrafen verhängt. Dazu zählt unter anderem ein Bußgeld, das zur Sensibilisierungsschulung an Jugendabteilungen gespendet wird“, heißt es auf der Website des FC St. Pauli.

Das Präsidium der Braun-Weißen, die am kommenden Wochenende erneut zur Wahl stehen, und der Aufsichtsrat hatten den Ehrenrat gebeten, „die Angelegenheit fundiert und ganzheitlich zu betrachten und sorgfältig zu bearbeiten“. Nach Angaben des Verbandes ist der Prozess nun abgeschlossen. Es bleibt zu hoffen, dass in dieser Angelegenheit zumindest etwas Ruhe einkehrt.