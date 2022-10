Ehrenamt im Sport – erfüllende Ausbeutung?

Nach 36 Jahren als ehrenamtlicher Trainer der U6 bei der DJK Dülmen war am 22.06.2022 Schluss. Zum Abschied bekam Werner Feugmann, 73, von seinen Mini-Kickern ein Trikot geschenkt. (Picture Alliance / firo Sportphoto / firo Sportphoto / Jürgen Fromme)

„Ich würde das in Stunden einschätzen: Wenn ich mit den sechs Stunden Training da hinkomme, dann kann ich locker noch drei Stunden pro Woche einplanen usw. Es sind also schon neun bis zehn Stunden pro Woche.“

Katharina Fleck ist Trainerin für Aerobic-Gymnastik in Riesa – ehrenamtlich und das seit zwölf Jahren. Die Abteilung Aerobic ist mit 30 Mitgliedern recht klein, das Leistungsniveau bei internationalen Starts aber hoch.

Fleck geht zweimal die Woche zum Training in die Halle: „Aus meiner Sicht kann ich sagen, dass es meistens nicht zu viel ist. Aber ich weiß aus meinem Freundeskreis und auch von meinem Freund, dass manche das manchmal sagen.“ es ist viel, und dann sind sie manchmal sehr überrascht, dass ich das so viele Jahre durchziehen kann.“

Nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundes engagieren sich in Deutschland mehr als acht Millionen Menschen ehrenamtlich in einem Sportverein. Viele mögen Katharina Fleck als Trainerin, als Richterin oder im Helferteam bei Wettkämpfen und Turnieren.

Engagement ist mehr an Projekte gebunden

Auch Ämter wie Vorsitzender oder Schatzmeister gehören dazu. Ehrenamtliches und unentgeltliches Engagement sei das Rückgrat der Vereine, erklärt Sportpädagoge Detlef Kuhlmann. Aber die Art des Engagements ändert sich:

Das neue Ehrenamt, das eher mit dem Projektgedanken verbunden ist. Das klingt jetzt sehr theoretisch. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Berlin-Marathon mit Weltrekord, und es waren mehr als 7000 Freiwillige dabei. Nein, sie hießen ganz anders: Sie waren Freiwillige. Und das war jetzt das tägliche Projekt Berlin-Marathon. Diese Leute standen nur am Sonntag an der Strecke, verteilten Wasserbecher oder ähnliches, weil sie auch Teil dieses weltweiten Events waren.

Eltern, die sich engagieren, wollen auch ein Teil dessen sein, was ihre Kinder genießen. Trotzdem ist diese bereitwillige Unterstützung heute nicht mehr so ​​üblich, hat Fleck gemerkt: „Ich glaube, dieses Engagement der Eltern ist eher ein Generationen-Ding. So habe ich es zumindest gemerkt. Also jetzt, nach zwölf Jahren, kann ich das wirklich sagen.“ dass es vorher Eltern gab, die immer mit allem dabei waren. Es war nie die Frage, ob sie etwas tun würden. Und jetzt hat man manchmal das Gefühl, man muss ein bisschen betteln oder zeigen: Wenn man Bewegen Sie nicht ein Auto mit vier oder fünf Kindern darin, das wir zum Wettbewerb fahren, das wird nicht funktionieren.

Von der Erfüllung zur Last

Manchen Eltern scheint wenig bewusst zu sein, wie viel Arbeit hinter einem Job als Trainer steckt. Auch das Ehrenamt kann zur Belastung werden – vor allem, wenn es keinen Nachfolger für das eigene Amt gibt oder es zur Lebensaufgabe wird, sagt Boris Rump, Referent für Ehrenamt beim DOSB:

„Natürlich kann es sein, dass so ein Job wirklich zu einer großen Herausforderung und auch Belastung wird, weil der Umfang und die Vielfalt der Aufgaben zu groß sind. Und dann gibt es natürlich noch Aufgaben und Herausforderungen, die man abends mit ins Bett nimmt und wo man vielleicht schlaflose Nächte hat für ein Büro oder für eine Tätigkeit, die man eigentlich ehrenamtlich und aus Spaß und Freude macht.“

Aus Erfüllung kann also Selbstausbeutung werden, wenn das Umfeld nicht stimmt. Und der aktuelle Sportentwicklungsbericht zeigt, dass die Zahl der Ehrenamtlichen im Sport sinkt: Mehr als die Hälfte der 90.000 Vereine bezeichnen die Bindung und Gewinnung von Ehrenamtlichen als großes Problem, für 15 Prozent sogar als existenzbedrohend.

Gerade Führungspositionen werden immer schwieriger zu besetzen. Was können Sie dagegen tun? Die Klubs müssten sich auf die veränderten Anforderungen einstellen, schlägt Boris Rump vor:

Auch die Menschen dort, vor allem junge Menschen, verbinden damit Persönlichkeitsentwicklung. Sie wollen dort etwas lernen, auch fürs Leben lernen. Sie wollen auch etwas mitnehmen, das sie auch im beruflichen Kontext nutzen können, nämlich einen Mehrwert. Es ist auch legitim, aber sie erwarten etwas vom Büro. Vielleicht sogar bis hin zu einem Abschluss oder Dingen, die man, wie gesagt, in andere Bereiche mitnehmen kann.

Freiwilligenarbeit bezahlen – eine Idee für eine Lösung?

Eine andere Idee ist, Freiwilligenarbeit besser zu bezahlen. Keine Option für Rump, denn „diese Angebote, diese niedrigschwelligen, aber auch hochentwickelten Angebote zum kleinen Preis, wären nicht mehr möglich. Das wäre so nicht mehr zu finanzieren.“

Katharina Fleck glaubt, dass eine Bezahlung vor allem positive Auswirkungen auf den Sport selbst und den sportlichen Erfolg hätte. Dennoch: Der Grund für das Engagement liegt in der Leidenschaft für den Sport und der Arbeit mit den Athleten.

Diese Einschätzung wird durch den Sportentwicklungsbericht gestützt: Viele Ehrenamtliche sind unzufrieden mit der finanziellen Wertschätzung. Gleichzeitig spielt Geld als Motiv für die Arbeitsaufnahme praktisch keine Rolle. Wichtig sind vielmehr Spaß und ein allgemeines Interesse, sich einzubringen. Damit könne eine neue Zielgruppe erschlossen werden, sagt Sportwissenschaftler Detlef Kuhlmann.

Wertschätzung muss offensichtlich sein

„Jetzt treten die Babyboomer in einen neuen Lebensabschnitt ein, nämlich in den Ruhestand. Und ich habe die Hoffnung, dass sich viele von ihnen jetzt auch umorientieren und eventuell in einem Ehrenamt im Sport oder in anderen kulturellen Bereichen landen, weil sie sich noch so fit fühlen, weil sie vielleicht auch Enkelkinder haben, die sich ebenfalls engagieren. Wenn Sie so wollen, gibt es also eine großartige Ressource für die Clubs.“

Wertschätzung muss nicht materiell, aber offensichtlich sein, so Kuhlmann. Katharina Fleck wusste bisher nichts über die Vorteile für Ehrenamtliche, wie etwa den Ehrenamtsausweis, in ihrer Region und hat kaum Informationen darüber gefunden: „Es wäre eine größere Wertschätzung, wenn man nicht davon ausgehen würde, dass die Ehrenamtlichen selbst suchen für ihre Vorteile, sondern wenn man dieses Angebot dann tatsächlich viel öffentlicher präsentiert.“