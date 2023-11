Ein Mann aus Brooklyn und ein Ehepaar aus Montreal wurden am Dienstag in New York angeklagt, geplant zu haben, gegen US-Sanktionen zu verstoßen, indem sie Technologie im Wert von mehreren Millionen Dollar nach Russland exportierten, darunter auch Elektronik, die die Invasion des Kremls in der Ukraine unterstützte.

Salimdzhon Nasriddinov, 52; Nikolay Goltsev, 37, und Kristina Puzyreva, 32, wurden jeweils wegen Schmuggels, Verschwörung zur Verletzung von Sanktionen und Verschwörung zum Überweisungsbetrug angeklagt.

Die Staatsanwälte sagten, Nasriddinov, ein russisch-tadschikischer Staatsbürger, sei in Brooklyn festgenommen und Tausende von Halbleitern und anderer Elektronik aus seinem Haus geborgen worden.

Goltsev und Puzyreva, verheiratete russisch-kanadische Staatsbürger, wurden während einer Reise zu Nasriddinov in einem Hotel in Manhattan festgenommen und nach Angaben der Staatsanwaltschaft etwa 20.000 US-Dollar in bar bei ihnen sichergestellt.

Das Büro des US-Staatsanwalts Breon Peace in Brooklyn will, dass die Angeklagten bis zur Verhandlung inhaftiert werden, da ihnen viele Jahre Gefängnis drohen, ein „ernsthaftes Fluchtrisiko“ besteht und sie „erhebliche“ Auslandsbeziehungen haben.

Die Anwälte der Angeklagten konnten zunächst nicht ermittelt werden.

Der Fall ist einer von vielen, die von der Task Force KleptoCapture des US-Justizministeriums koordiniert werden, die gegründet wurde, um Sanktionen, Exportbeschränkungen und andere Maßnahmen als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine durchzusetzen.

Nach Angaben der US-Behörden startete das Programm im Januar 2022 und umfasste die in Brooklyn ansässigen Unternehmen SH Brothers und SN Electronics, die den Versand elektronischer Komponenten und integrierter Schaltkreise arrangierten, nachdem sie die Geräte von US-Unternehmen gekauft hatten.

‚Viel Geld? Wir werden reich werden‘

Nach Angaben der Behörden handelte es sich um mehr als 300 illegale Lieferungen im Wert von etwa 10 Millionen US-Dollar, wobei ein Teil der Elektronik später aus Hubschraubern, Raketen, Panzern und anderer russischer Ausrüstung geborgen wurde, die in der Ukraine beschlagnahmt worden waren.

Der Beschwerde zufolge wussten die Angeklagten, dass die Elektronik militärischen Zwecken diente.

Darin hieß es, Nasriddinow habe einmal an Goltsev geschrieben: „Glücklicher Verteidiger des Vaterlandes“, was Goltsev dazu veranlasste, mit einem Lächeln-Emoji zu antworten und zu schreiben: „Wir verteidigen es auf die Art und Weise, wie wir können.“

In einer anderen Nachricht wurde Goltsev zitiert, der sich bei Puzyreva darüber beschwerte, dass seine Finger beim Tippen von Kontoaktivitäten auf seinem Laptop schmerzten, was seine Frau zu der Antwort veranlasste: „Viel Geld? Wir werden reich.“