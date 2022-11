Ehemann durch 30 Schüsse getötet: Pfarrerin wegen Anstiftung zum Mord an ihren Kindern verurteilt

Im Streit um Geld und Macht in ihrer Kirche lässt die brasilianische Pastorin und ehemalige Parlamentsabgeordnete Flordelis dos Santos ihren Ehemann von ihren erwachsenen Kindern ermorden. So sieht es zumindest das Gericht und verhängt lange Haftstrafen. Dos Santos hingegen sieht sich als Opfer.

In Brasilien ist die ehemalige Parlamentsabgeordnete und evangelikale Pastorin Flordelis dos Santos zu jahrzehntelanger Haft verurteilt worden, weil sie ihre erwachsenen Kinder zum Mord an ihrem Ehemann angestiftet hatte. Wie brasilianische Medien aus dem Prozess in Niterói bei Rio de Janeiro berichten, muss der Politiker für 50 Jahre und 28 Tage ins Gefängnis.

Auch Flordelis Kinder wurden zu Haftstrafen verurteilt: Eine Tochter des 61-Jährigen erhielt 31 Jahre und vier Monate Haft, ein Sohn 33 Jahre Haft. Er war zuvor für schuldig befunden worden, seinen Stiefvater erschossen zu haben. Mehrere Adoptivkinder des ehemaligen Politikers hatten kürzere Haftstrafen erhalten. Eine Enkelin und zwei Adoptivkinder wurden freigesprochen.

Der Fall des Mordes im Juni 2019 hat in Brasilien für Aufsehen gesorgt. Der damalige Abgeordnete wurde in den 1990er-Jahren bekannt, weil er Dutzende von Straßenkindern adoptierte, die ein Massaker überlebt hatten. Insgesamt hat sie mehr als 50 leibliche und adoptierte Kinder. Medienberichten zufolge wurde das Opfer, der 42-jährige Pastor Anderson do Carmo, zunächst als Jugendlicher von seiner zukünftigen Frau als Sohn aufgenommen. Er wurde mit rund 30 Schüssen in der Garage ihres Hauses in Rios Partnerstadt Niterói getötet.

Dem Mord gingen Medienberichten zufolge mehrere Versuche voraus, do Carmo zu vergiften – weshalb Flordelis unter anderem wegen versuchten Mordes für schuldig befunden wurde. Mögliches Motiv war den Ermittlern zufolge ein Streit um Geld und Macht über die gemeinsam gegründete evangelische Kirche Ministerio Flordelis.

Nach Berichten unter anderem der Nachrichtenportale G1 und UOL kündigte die Verteidigung Berufung an. Flordelis, auch als Gospelsängerin bekannt, hatte jede Beteiligung an dem Mord bestritten und Berichten zufolge im Geschworenenverfahren ausgesagt, dass ihr Mann sie und andere missbraucht hatte.