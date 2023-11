Ehemaliger Verteidigungsminister: Ministerium muss Informationen über Lambrechts Flucht mit seinem Sohn veröffentlichen

Das Verteidigungsministerium muss weitere Informationen zum umstrittenen Hubschrauberflug der ehemaligen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht veröffentlichen, bei dem auch ihr Sohn mitgeflogen ist. Das hat das Verwaltungsgericht Köln in zwei Urteilen entschieden. Das Gericht gab den Beschwerden zweier Journalisten weitgehend statt.

Lambrecht nahm ihren 21-jährigen Sohn im April 2022 mit auf einen Regierungshubschrauberflug zu Truppenbesuchen in Schleswig-Holstein. Am nächsten Tag fuhren sie mit dem Auto in den Urlaub nach Sylt. Nach Angaben ihres Ministeriums hatte Lambrecht die Mitreise seines Sohnes ordnungsgemäß beantragt und die Kosten übernommen.

Zwei Journalisten beantragten vollständigen Zugang zu den Unterlagen des Verteidigungsministeriums zu dem Besuch. Weil das Ministerium dem nur teilweise folgte, klagten die Journalisten und hatten Erfolg: Den Urteilen zufolge ist das Ministerium nun verpflichtet, unter anderem Unterlagen zum Truppenbesuchsprogramm und Flugbereitschaftsberechnungen zur Verfügung zu stellen.

Einwände gegen die Offenlegung wurden zurückgewiesen

Außerdem müssen Dienstvorschriften der Bundeswehr über den Einsatz von Luftfahrzeugen sowie Unterlagen des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Bundeswehrdienste veröffentlicht werden. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig; Eine Berufung ist beim Oberverwaltungsgericht (OVG) des Landes Nordrhein-Westfalen möglich.

Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts seien die Einwände des Verteidigungsministeriums unbeachtlich. Das Ministerium hatte argumentiert, dass die Offenlegung die militärischen Interessen der Bundeswehr gefährden würde. Details zum Vorgang könnten Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit des besuchten Bataillons zulassen, außerdem bestehe die Gefahr von Spionage. Für den Hotelaufenthalt nach dem Besuch gelte die Offenlegung nicht, da dieser privat sei, so das Gericht.

Im Falle einer Berufung wäre die Sache beim OVG in Münster zu verhandeln. Dieses Gericht hatte bereits in einem ähnlichen Fall zugunsten eines Journalisten entschieden. Das Verteidigungsministerium musste damals Auskunft über Details zur Entstehung und Veröffentlichung des viel diskutierten Fotos von Lambrechts Sohn im Bundeswehrhubschrauber geben. Wie sich herausstellte, hatte Lambrecht das Foto selbst gemacht.