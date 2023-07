Auch nach Jahrzehnten dürften sich Täter nicht sicher fühlen: Ermittler haben jetzt einen Mord aus dem Jahr 1978 in der Nähe von Schweinfurt aufgeklärt. Dabei wurde ein 18-Jähriger getötet. Der Täter war ein US-Soldat.

In den USA ist ein Verdächtiger festgenommen worden, der vor mehr als 45 Jahren in Bayern eine junge Frau ermordet haben soll. DNA-Spuren auf der Kleidung des Mordopfers führten die Ermittler zu einem 69-Jährigen, der zur Tatzeit im April 1978 als US-Soldat im bayerischen Schweinfurt stationiert war, wie die Polizei Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt mitteilten am Freitag bekannt gegeben.

Der Mann wurde am 21. Juni in Gering, Nebraska, auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls festgenommen und wartet nun auf seine Auslieferung an Deutschland, wo ihm ein Strafverfahren wegen Mordverdachts droht, heißt es in der Erklärung.

Der Täter hatte wahrscheinlich eine Beziehung zum Opfer



„Die Ermittler gehen davon aus, dass der Festgenommene zum Tatzeitpunkt eine Beziehung mit dem 18-Jährigen hatte“, heißt es in der Erklärung. „Am Tatort, an dem auch die Leiche gefunden wurde, soll der damals 24-Jährige der sechs Jahre jüngeren Frau die tödlichen Stichwunden zugefügt und sie dort zurückgelassen haben.“ Es handelte sich um eine Straße zwischen den Orten Kolitzheim und Unterspiesheim.

Jahrzehntelang tappten die Ermittler über den ermordeten 18-Jährigen im Dunkeln. Der Fall galt als „Cold Case“, also als ungelöster und möglicherweise unlösbarer Fall.

Dank der „sich ständig weiterentwickelnden forensischen Technik“ sei es den Experten des Bayerischen Landeskriminalamts nun jedoch gelungen, „die DNA des Angeklagten auf der strafrechtlich relevanten Kleidung des Opfers nachzuweisen“.

Erstmals 1996 im Fokus der Ermittler



Der aktuelle Verdächtige sei den Ermittlern erstmals 1996 aufgefallen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Bei den Verhören bestritt er jedoch vehement, die Tat begangen zu haben. „Da die weiteren Maßnahmen und Spurenvergleiche nicht zur Erhärteung des Verdachts führten, blieb der Angeklagte auf freiem Fuß.“

Die Ermittlungen gegen ihn wurden 2001 zunächst eingestellt – bevor sie wieder aufgenommen wurden. „Wie in anderen unaufgeklärten Mordfällen üblich, wurde die Akte auch in diesem Fall nie vollständig abgeschlossen und immer wieder auf neue Ermittlungsansätze überprüft“, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.

