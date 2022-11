Ehemaliger US-Milliardär zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt — RT Business News

Elizabeth Holmes, die Gründerin des US-Startups Theranos, das schnelle und kostengünstige Bluttests anbot, wurde am Freitag des Betrugs für schuldig befunden und zu mehr als elf Jahren Gefängnis verurteilt.

Laut Medienberichten unter Berufung auf Gerichtsdokumente hat ein Gericht in San Jose, Kalifornien, Holmes in drei Fällen des Betrugs und in einem Fall der Verschwörung für schuldig befunden, nachdem sie angeblich Investoren über die angebliche Wirksamkeit der Bluttesttechnologie ihres Unternehmens getäuscht hatte. Holmes wurde außerdem zur Zahlung einer Geldstrafe von 400 Millionen Dollar verurteilt.

„Dies ist ein Betrugsfall, bei dem ein aufregendes Unternehmen mit großen Erwartungen vorangetrieben wurde, nur um von Unwahrheiten, falschen Darstellungen, schlichter Hybris und Lügen zunichte gemacht zu werden“, sagte der Richter, während er das Urteil verkündete, wie von Reuters zitiert.

Holmes gründete 2003 Theranos, das Geräte für sofortige Bluttests herstellte. Die Technologie wurde populär, und bis 2015 stieg die Marktkapitalisierung von Theranos auf rund 9 Milliarden US-Dollar. Holmes wurde die jüngste Milliardärin der Welt, Forbes schätzte ihr Vermögen auf 4,5 Milliarden Dollar.

Kurz nach dem Start des Startups begannen sich jedoch Patienten über Fehler in Theranos-Geräten zu beschweren, und ab 2015 tauchten Berichte über betrügerische Aktivitäten des Unternehmens in den Medien auf, wobei Whistleblower dem Unternehmen vorwarfen, Investoren und Kunden über die Fähigkeiten des Unternehmens zu täuschen Technologie. Nach dem Skandal musste Theranos 2018 schließen.









Die Staatsanwälte forderten zunächst eine Verurteilung von Holmes zu 15 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 800 Millionen US-Dollar, heißt es in Berichten. Ihre Anwälte forderten eine Herabsetzung der Strafe auf 18 Monate.

Sie wird ihre Strafe wahrscheinlich im April nächsten Jahres antreten, da sie derzeit ein Kind erwartet. Von den Anwälten von Holmes wird nun erwartet, dass sie Berufung einlegen und den Richter bitten, ihr zu gestatten, während der Berufungszeit auf Kaution frei zu bleiben.

Forbes schätzt den Wert von Holmes‘ Vermögen jetzt auf 0 Dollar.

Der frühere Betriebsleiter von Theranos, Ramesh „Sunny“ Balwani, wurde Anfang des Jahres ebenfalls wegen kriminellen Betrugs für schuldig befunden. Berichten zufolge ist seine Verurteilung für nächsten Monat angesetzt.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT