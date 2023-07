CNN

—



Ein nicht identifiziertes ehemaliges Mitglied des Footballteams der Northwestern University verklagt die Schule und den kürzlich entlassenen Cheftrainer, wie aus einer am Dienstag beim Bezirksgericht von Cook County, Illinois, eingereichten Zivilklage hervorgeht.

In der Klage wird behauptet, dass der frühere Trainer Pat Fitzgerald „eine Kultur des Rassismus und/oder anderer Mikroaggressionen in der Northwestern-Fußballmannschaft ermöglicht hat“ und dass das Fußballprogramm der Universität „seit langem Probleme mit Schikanen und Mobbing hat, die einen sexuellen und/oder rassistischen Ton annehmen“. .“

Der als „John Doe“ identifizierte Kläger war von 2018 bis 2022 Mitglied der Fußballmannschaft.

In der Klage wird auch Michael Schill, der Präsident der Schule, genannt; der ehemalige Präsident der Schule; ein Vizepräsident für Leichtathletik und Freizeit an der Schule; und das Kuratorium der Universität als Beklagte.

Letzte Woche gab Northwestern bekannt, dass es Fitzgerald nach Vorwürfen der Schikanierung im Rahmen des Wildcats-Fußballprogramms entlassen habe. Laut einem Brief von Schill an die Gemeinde Northwestern trat die Entscheidung sofort in Kraft.

Laut einer von der Universität veröffentlichten Zusammenfassung der Untersuchung begann ein ehemaliger Generalinspekteur von Illinois letztes Jahr mit der Durchführung einer unabhängigen Untersuchung des Fußballprogramms, nachdem eine anonyme E-Mail-Adresse am Ende der Saison 2022 eine Beschwerde gesendet hatte.

Laut Schill ergab die Untersuchung, dass bei elf Spielern aus der Vergangenheit und Gegenwart Schikanen im Programm im Gange seien.

Schill sagte in dem Brief, der Ermittler habe „keine glaubwürdigen Beweise dafür gefunden, dass Coach Fitzgerald selbst davon wusste“.

Fitzgerald gab am Freitag eine Erklärung ab, dass er „enttäuscht“ sei, von den Schikanierungsvorwürfen zu erfahren.

Am Dienstag teilte ein Vertreter von Fitzgerald CNN mit, dass sie keinen Kommentar zu den in der Klage dargelegten Vorwürfen abgegeben hätten.

Ein Sprecher der Universität, Jon Yates, teilte CNN in einer E-Mail mit: „Grundsätzlich äußern wir uns nicht zu den Einzelheiten anhängiger Rechtsstreitigkeiten.“

Yates fügte hinzu, dass der Schutz des Wohlergehens der Studierenden „etwas ist, das wir mit größter Ernsthaftigkeit angehen“.

Er fügte hinzu, dass die Universität sofort gehandelt habe, als sie im November von den Belästigungsbeschwerden erfahren habe.

„Wir haben eine Reihe weiterer Maßnahmen ergriffen, um Schikanen aus unserem Fußballprogramm zu entfernen, und wir werden in den kommenden Wochen weitere Maßnahmen einführen“, sagte Yates. „Die Verwaltung ist bestrebt, mit dem Kuratorium, der Fakultät und der Studentenschaft zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Schikanen an der Northwestern keinen Platz haben.“

Laut einer Pressemitteilung wird die Anwaltskanzlei, die „John Doe“ vertritt, am Mittwoch um 9 Uhr CT eine Pressekonferenz abhalten.

Unabhängig davon sagte Bürgerrechtsanwalt Ben Crump am Montag in einer Pressemitteilung, dass er und sein Co-Anwalt Steven M. Levin acht ehemalige studentische Sportler vertreten, die angeblich „an der Northwestern University Schikanen, einschließlich körperlicher, sexueller und emotionaler Misshandlung, ausgesetzt waren“. “ und der behauptete, „erzwungene Teilnahme an erniedrigenden Handlungen und rassistischer Voreingenommenheit“ und „Strafen, die schwere körperliche Beschwerden und psychische Traumata verursachten“.

CNN hat weitere Informationen zu Crumps Vertretung dieser ehemaligen Athleten und zur Frage, ob die Klage eingereicht wurde, angefordert.

Crump und Levin haben für Mittwoch um 10 Uhr CT eine Pressekonferenz angesetzt.