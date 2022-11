Ehemaliger Teenie-Star: US-Sänger Aaron Carter ist tot

Stand: 05.11.2022 22:30 Uhr

Popsänger Aaron Carter feierte schon früh seine größten Erfolge, als er noch ein Kind war. Später stolperte er und kam nicht mehr auf die Strecke. Jetzt ist er im Alter von 34 Jahren gestorben.

US-Popsänger Aaron Carter ist tot. Er sei im Alter von 34 Jahren in Lancaster nördlich von Los Angeles gestorben, teilte sein Agent unter Berufung auf Carters Mutter mit. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei einen Einsatz in Carters Haus in Lancaster, nannte aber keine Details.

Carter war der jüngere Bruder von Nick Carter, einem Mitglied der „Backstreet Boys“. Aaron war Ende der 1990er Jahre ein großer Hit, als er noch ein Kind war, mit Hits wie „Crush On You“ und „Aaron’s Party“. Seitdem versuchte er immer wieder ein Comeback, weitgehend erfolglos. Im Rahmen einer Welttournee machte er 2015 auch Station in Deutschland.

Streit bis hin zum Kontaktverbot

Zuletzt sprach der weltberühmte ehemalige Teenie-Star von Hiobsbotschaften. Die beiden Brüder Nick und Aaron stritten sich öffentlich und erhoben schwere Vorwürfe. Im Jahr 2019 behauptete Nick, sein jüngerer Bruder habe Drohungen gegen die Familie ausgesprochen. Auch mit seiner Zwillingsschwester Angel stritt sich Aaron – immerhin beantragten Nick und Angel ein Kontaktverbot.

Aaron Carter hat oft öffentlich über seine Drogenvergangenheit gesprochen. Vor ungefähr drei Jahren sagte er, er habe mehrere Medikamente genommen, um seine psychischen Probleme zu bewältigen. Auch politisch positionierte sich Carter und erklärte 2016, bei der US-Präsidentschaftswahl Donald Trump wählen zu wollen.

Das erste Kind der Sängerin wurde vor fast einem Jahr geboren. Eine Woche nach der Geburt trennte sich Carter von seiner Mutter, seiner damaligen Verlobten Melanie Martin.