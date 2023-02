Ehemaliger Stabschef von Pence: FBI-Suche in Pences Haus nach weiterem klassifiziertem Material „nicht allzu weit entfernt“

CNN

—



Marc Short, der ehemalige Stabschef von Vizepräsident Mike Pence, schlug am Mittwoch vor, dass eine FBI-Durchsuchung von Pences Haus in Indiana nach zusätzlichem klassifiziertem Material „in nicht allzu ferner Zukunft“ sei.

„Es gab Gespräche über eine einvernehmliche Suche, und ich nehme an, das ist nicht allzu weit in der Zukunft“, sagte Short zu Jake Tapper von CNN.

Pence würde dem FBI vollen Zugang gewähren, um sein ganzes Haus zu durchsuchen, fügte Short hinzu, genau wie das Anwaltsteam von Präsident Joe Biden sagte, er habe es letzte Woche bei einer Durchsuchung von Bidens Haus in Rehoboth Beach, Delaware, getan.

Wie CNN zuvor berichtete, waren Vertreter von Pence in Gesprächen mit dem Justizministerium über Durchsuchungen seines Hauses sowie seines Büros in Washington. Sie haben gesagt, dass sie vollständig kooperieren wollen, obwohl sie nicht glauben, dass es an beiden Orten zusätzliche geheime Dokumente gibt.

Ein Anwalt von Pence fand im Januar in seinem Haus etwa ein Dutzend Dokumente, die als geheim gekennzeichnet waren.

In dem Interview am Mittwoch schlug Short zu, was er als „Doppelmoral“ ansah, wie das FBI und das Justizministerium beim Abrufen von Dokumenten aus Pences und Bidens Häusern vorgegangen seien, und sagte, es habe Wochen gedauert, bis Bundesagenten zum Haus des Präsidenten in Delaware gingen, aber das Sie waren am selben Tag, an dem Dokumente entdeckt wurden, zu Pences Wohnsitz in Indiana gereist.

Laut Bidens persönlichem Anwalt wurden bei der Durchsuchung des Hauses des Präsidenten in Rehoboth keine Dokumente mit geheimen Markierungen gefunden.

Short sagte, dass Pence trotz der Kontroverse weiterhin überlege, ob er 2024 für das Präsidentenamt kandidieren werde.

„Ich glaube nicht, dass er Bedenken über (die Dokumente) hört, wenn er durch das Land reist“, sagte Short. „Ich glaube, er hört auf seinen Reisen Ermutigungen von Menschen.“

Eine Ankündigung über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur wird laut Short jedoch in absehbarer Zeit nicht erwartet.

„Ich denke, der Weg der meisten Kandidaten, die früh zu den Vorwahlen der Republikaner kommen, ist nicht wirklich gut, also denke ich, dass es für ihn von Vorteil ist, bis zum Ende dieses Prozesses zu warten“, sagte er.