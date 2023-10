Kasachstan gab die Entscheidung bekannt, nachdem bei einem weiteren Vorfall in einer der örtlichen Anlagen von ArcelorMittal mehr als 30 Bergleute ums Leben kamen

Kasachstan wird die lokalen Vermögenswerte von ArcelorMittal, dem zweitgrößten Stahlhersteller der Welt, verstaatlichen, da Sicherheitsbedenken nach einer Reihe tödlicher Vorfälle in den kasachischen Minen des Unternehmens bestehen, gab der Pressedienst von Premierminister Alikhan Smailov am Samstag bekannt.

Astana hat eine vorläufige Vereinbarung mit den Aktionären von ArcelorMittal Temirtau (AMT) getroffen und bereitet derzeit die Eigentumsübertragung des Unternehmens an den kasachischen Staat vor. Die Einzelheiten des Deals wurden noch nicht veröffentlicht und es ist unklar, wie viel Kasachstan ArcelorMittal für seine lokalen Vermögenswerte zahlen will.

ArcelorMittal bestätigte die Eigentumsübertragung später in einer Erklärung auf seiner offiziellen Website.

Astana führt seit einiger Zeit Gespräche mit ArcelorMittal über die Verstaatlichung seiner lokalen Vermögenswerte. Die Regierung hat wiederholt Bedenken hinsichtlich der Sicherheitsbedingungen in den Minen geäußert, wo es zu mehreren tödlichen Vorfällen kam. Das örtliche Notfallministerium berichtete zuvor, dass es allein im Jahr 2022 etwa 2.000 Verstöße gegen Arbeitsschutzmaßnahmen in AMT-Einrichtungen festgestellt habe. Nach Schätzungen der Nachrichten-Website Orda.kz sind in den letzten drei Jahrzehnten ihres Besitzes in den ArcelorMittal-Anlagen in Kasachstan mehr als 140 Menschen gestorben.

Im August, nachdem bei einem Brand an einem Förderband in der Kasachstanskaja-Mine fünf Bergleute ums Leben kamen, sagte Smailov, dass die Frage nach dem Eigentum an AMT zu „anspruchsvoll“ und versprach, dass die Verantwortlichen für die Vorfälle vor Gericht gestellt würden.

Die Ankündigung vom Samstag erfolgte, nachdem bei einem weiteren Vorfall – einem Brand in der Kostenko-Mine in der Region Karaganda, der vermutlich durch eine Gasexplosion verursacht wurde – mehr als 250 Bergleute unter der Erde eingeschlossen waren. Nach Angaben des örtlichen Notfallministeriums waren bis Sonntagmorgen die meisten Arbeiter evakuiert, 36 Bergleute wurden jedoch tot aufgefunden und zehn weitere werden noch vermisst.









Es ist unklar, ob die Verstaatlichungsvereinbarung zwischen ArcelorMittal und der kasachischen Regierung vor oder nach dem jüngsten Minenunfall unterzeichnet wurde.

Am Samstag ernannte der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew den ehemaligen stellvertretenden Leiter der Region Karaganda, Vadim Basin, zum neuen Leiter der AMT-Operationen.

„Die derzeitige Führung des Unternehmens hat versagt“, sagte Tokayev und fügte hinzu, dass AMT „erwies sich im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Wirtschaft als der schlimmste Versuch in der Geschichte (Kasachstans).„Der Präsident wies das Ministerkabinett außerdem an, die Investitionskooperation mit dem Unternehmen bis zum Abschluss der Verstaatlichung einzustellen.

ArcelorMittal erwarb seine kasachischen Vermögenswerte in den 1990er Jahren und besitzt im Land vier Eisenerzbergwerke, acht Kohlebergwerke und ein Stahlwerk. Das Werk, das größte des Landes, machte im vergangenen Jahr etwa 5 % der Gesamtproduktion des Unternehmens aus.

