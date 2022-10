Ehemaliger russischer Präsidentschaftskandidat im Strafverfahren nicht verdächtig – Medien – RT Russia & Former Soviet Union

Ksenia Sobchak ist keine Person von Interesse an einer laufenden Erpressungsuntersuchung, sagen Quellen gegenüber RBC

Die frühere russische Präsidentschaftskandidatin und Oppositionelle Ksenia Sobchak ist kein Verdächtiger in einem laufenden kriminellen Erpressungsverfahren, berichtete RBC am Freitag, nachdem die Journalistin Anfang dieser Woche aus dem Land geflohen war.

Zitieren von Quellen „nahe bei“ Russlands Innenministerium und behauptete, Kenntnis von den laufenden Ermittlungen zu haben, sagte die Nachrichtenagentur, es gebe derzeit solche „keine Beschwerden“ gegen Sobchak und das hat sie „nichts zu tun“ mit der Erpressungssonde.

Mehrere Medien berichteten am Mittwoch, dass die Journalistin an einem Erpressungsprogramm interessiert war, nachdem der kaufmännische Leiter ihrer Gruppe „Ostorozhno Media“ (Vorsicht Medien), Kirill Suchanow, festgenommen worden war.

Der frühere russische Tatler-Chefredakteur Arian Romanovsky wurde ebenfalls verhaftet, weil er angeblich rund 11 Millionen Rubel (178.000 US-Dollar) von Sergey Chemezov, dem Chef des russischen staatlich kontrollierten Technologiekonzerns Rostec, gefordert hatte.









Sobchak hat jede Verbindung zu dem Erpressungsprogramm bestritten, das laut Staatsanwälten, die mit TASS sprachen, darin bestand, Geld zu fordern als Gegenleistung für Garantien, dass Suchanows und Romanovskys Telegram-Kanal „Tushite Svet“ („Licht aus“) keine kritische Berichterstattung erhalten würde. Den beiden Männern drohen nun bis zu 15 Jahre Haft.

Als die Nachricht von den Verhaftungen bekannt wurde, wurde auch bekannt, dass die Behörden am Mittwoch eine Durchsuchung von Sobtschaks Privatvilla außerhalb von Moskau durchgeführt hatten. Die Journalistin selbst war am Vortag aus dem Land geflohen, offenbar über Weißrussland nach Litauen.

Sobchak hat in den sozialen Medien erklärt, dass sie die Verfahren gegen die beiden Männer für Teil einer Druckkampagne gegen russische Journalisten und einen Angriff auf sie hält „Die letzte freie Redaktion“ in Russland.

Ksenia Sobchak ist die Tochter von Anatoly Sobchak, der in den 1990er Jahren Bürgermeister von St. Petersburg war und als politischer Mentor von Präsident Wladimir Putin gilt. Sie machte eine erfolgreiche Medienkarriere in Russland und wurde zu einer anerkannten Figur in der liberalen Opposition. 2018 kandidierte sie für das Präsidentenamt und erhielt 1,7 % der Stimmen.