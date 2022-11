Ehemaliger Reservist, der Rideau Hall auf der Suche nach Trudeau stürmte, gewährte Tagesbewährung

Der ehemalige Reservist der kanadischen Streitkräfte, der das Gelände von Rideau Hall – der offiziellen Residenz des Generalgouverneurs – stürmte, um Premierminister Justin Trudeau zu konfrontieren, wurde letzte Woche auf Bewährung entlassen.

Im März letzten Jahres wurde Corey Hurren zu sechs Jahren Gefängnis – abzüglich eines abgesessenen Jahres – verurteilt, nachdem er im Juli 2020 mit seinem Lastwagen durch die Tore von Rideau Hall gefahren war.

Laut Gerichtsdokumenten war Hurren empört über die COVID-19-Beschränkungen der Bundesregierung und ihr Verbot von Schusswaffen im Angriffsstil und versuchte, Trudeau zu verhaften, der im Rideau Cottage auf dem Gelände der Rideau Hall lebt.

Der Einwohner von Manitoba bekannte sich in sieben waffenbezogenen Anklagen schuldig, darunter Waffenbesitz für „einen Zweck, der den öffentlichen Frieden gefährdet“. Er bekannte sich auch einer Anklage wegen Unfug schuldig, weil er am 2. Juli vorsätzlich Schäden im Wert von 100.000 US-Dollar am Tor der Rideau Hall verursacht hatte.

Das beschädigte Tor, das am 2. Juli 2020 zum Gelände der Rideau Hall führt. (Francis Ferland/CBC)

Global News berichtete zuerst, dass Hurren Bewährung gewährt worden sei.

Der Bewährungsausschuss verweigerte Hurren die volle Bewährung, gewährte ihm jedoch sechs Monate Tagesbewährung, was ihm eine vorzeitige Entlassung ermöglichen würde, ihn jedoch dazu verpflichten würde, sich jede Nacht in einem Wohnheim oder einem Übergangsheim in der Gemeinde zu melden.

Er muss auch an einer psychologischen Beratung teilnehmen und verschriebene Medikamente einnehmen.

Der Vorstand schrieb, dass Hurren „kein unangemessenes Risiko für die Gesellschaft darstellen wird, wenn er am Tag der Bewährung freigelassen wird“.

Hurrens indigener Hintergrund – er identifiziert sich als Métis – wurde bei der Entscheidung des Vorstands berücksichtigt.

„Intergenerationelle Effekte und andere systemische Faktoren haben indigene Völker beeinflusst und können damit in Verbindung gebracht werden [Hurren’s] bestimmte kriminelle Verhaltensweisen“, heißt es in dem Bewährungsbericht.

Während seiner Anhörung hörte das Gericht, wie Hurren, der während der Pandemie sein Geschäft verloren und sich nicht für die Pandemie-Nothilfe qualifiziert hatte, sich „von seiner Regierung betrogen“ und wütend fühlte.

Hurren sagte, er sei von Manitoba nach Ottawa gefahren, weil er dem Premierminister gegenüber eine Erklärung abgeben wollte, indem er bei einer seiner täglichen Medienbesprechungen auftauchte. Er sagte, er hoffe, dass seine Taten ein „Weckruf“ und ein „Wendepunkt“ seien.

Laut der vereinbarten Sachverhaltsdarstellung sagte Hurren, er wolle „Premierminister Justin Trudeau zeigen, wie wütend alle über das Waffenverbot und die COVID-19-Beschränkungen sind“.

Hurren sagte auch, dass „Trudeau ein Kommunist ist, der über dem Gesetz steht und korrupt ist.“ Die vereinbarte Faktenlage besagte, dass Hurren keine Kommentare dazu abgegeben habe, Trudeau töten zu wollen.

Hurren ist gemäß den Bedingungen seiner Strafe lebenslang der Besitz von Schusswaffen, Munition oder explosiven Stoffen verboten.