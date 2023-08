Ein pensionierter Polizeisergeant aus Joliet und ein weiterer Beamter wurden von der Bundesklage einer Frau abgewiesen, in der behauptet wurde, sie sei während einer Gebetswache im Jahr 2019 unrechtmäßig zu Boden geworfen und festgenommen worden.

Der pensionierte Joliet-Polizei-Sgt. Laut einer Gerichtsakte vom 20. Juli wurden Javier Esqueda und der Joliet-Polizeibeamte Alan Vertin aus der von Konika Morrow eingereichten Klage entlassen.

Der Polizeibeamte von Joliet, Adam Stapleton, und die Stadt Joliet sind die einzigen verbleibenden Angeklagten in dem Fall.

In der Klageschrift von Morrow vom 30. Juni 2020 wurde Stapleton beschuldigt, sie zu Boden geworfen, über einen Bordstein gestoßen und ihr Knie verletzt zu haben, als sie am 9. Juli 2019 an einer Gebetswache in der Sacred Heart Church in Joliet teilnahm.

Die Anwälte von Morrow und Esqueda reagierten am Freitag nicht sofort auf Nachrichten.

Rechtsanwalt Glenn Mathues, der Vertin und die Stadt vertritt, sagte, er vermute, dass Vertin entlassen wurde, weil das Video und die Zeugenaussage „klar gemacht“ hätten, dass Vertin „nichts falsch gemacht“ habe.

Mathues sagte, es sei „sinnvoll“, den Fall zu rationalisieren und sich darauf zu konzentrieren, wo „es einen echten Streit darüber gibt, was passiert ist, nämlich die Begegnung zwischen Frau Morrow und Officer Stapleton“.

Die Mahnwache am 9. Juli 2019 war von Beamten unterbrochen worden, die ein ATV und ein Dirtbike verfolgten.

Morrow war verhaftet und des Vergehens angeklagt worden, Vertin bei seinen Ermittlungen zu diesem Vorfall behindert zu haben.

Nach einem Prozess am 14. Februar sprach Richterin Jessica Colón-Sayre Morrow von der Anklage frei.

Konika Morrow aus Joliet hält den Gerichtsbeschluss der Will County-Richterin Jessica Colón-Sayre aufrecht, nachdem sie ihren Fall wegen Behinderung eines Beamten gewonnen hatte. (Felix Sarver)

Der Anwalt von Morrow, Neil Patel, argumentierte weitgehend, dass sein Mandant die Leistung der Beamten nicht tatsächlich behindert habe.

Es gab kein Einsatzvideo von Stapletons und Vertins Fahrzeugen, die sich direkt am Unfallort befanden. Das einzige während des Prozesses gezeigte Video stammte von Esquedas weiter entferntem Fahrzeug.

In der Klage von Morrow wurden Esqueda, Stapleton und Vertin der Verschwörung zur Erstellung eines falschen Berichts gegen sie beschuldigt.

In der Klage wurde Esqueda vorgeworfen, sie verspottet zu haben, nachdem sie bei dem Vorfall im Jahr 2019 verletzt worden war, indem sie sagte: „Holen Sie dem Baby einen Krankenwagen.“ Esqueda bestritt den Vorwurf.

Die Staatsanwälte von Kendall County haben argumentiert, dass Esquedas Besorgnis über die interne Untersuchung seines Verhaltens in dem Vorfall bezüglich Morrow Teil seines Motivs war, das Video der Eric Lurry-Polizeieinheit im Jahr 2020 durchsickern zu lassen.