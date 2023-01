Ehemaliger NATO-General: Der pro-westliche Pavel wird Präsident in Tschechien

Ex-NATO-General Petr Pavl wird tschechisches Staatsoberhaupt. In der Stichwahl setzte sich der politische Quereinsteiger überraschend deutlich gegen den populistischen Milliardär Babis durch. Der pro-westliche Pavel wirbt für „Recht und Ordnung“ und plädiert für weitere Hilfen für die Ukraine.

Der bisherige Stabschef Petr Pavel wird neuer Präsident der Tschechischen Republik. Der 61-Jährige – Quereinsteiger in die Politik – setzte sich in der entscheidenden Stichwahl überraschend deutlich gegen den populistischen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis durch. Nach Auszählung von 90 Prozent der Wahlkreise lag Pavel mit rund 57 Prozent der Stimmen klar vorn. Auf den Milliardär Babis entfielen knapp 43 Prozent. Der liberal-konservative Regierungschef Petr Fiala hat Pavel bereits zu seinem Wahlsieg gratuliert. Anfang März folgt der Ex-Militär, ehemaliger Stabschef in Tschechien, dem aktuellen Präsidenten Milos Zeman, der oft mit kontroversen Äußerungen polarisierte. Die Wahlbeteiligung war mit fast 70 Prozent relativ hoch.

Die beiden Kontrahenten lagen im ersten Wahlgang vorne, konnten die geforderte Hürde von 50 Prozent aber nicht nehmen und standen daher vor einer Stichwahl. Bereits vor der Stichwahl veröffentlichte Umfragen hatten Pavel einen klaren Vorsprung verschafft.

„Russland muss in der Ukraine verlieren“

Pavel war von 2015 bis 2018 der erste General aus einem östlichen Mitgliedsstaat, der den Vorsitz im NATO-Militärausschuss führte. Im Wahlkampf versprach er, „Ruhe und Ordnung“ in Tschechien wiederherzustellen. Der russische Krieg gegen die Ukraine wurde zum dominierenden Thema. Pavel warb für weitere Unterstützung aus Kiew. „Russland muss in der Ukraine verlieren – auch mit unserer Hilfe“, betonte er.

Babis versuchte, den ehemaligen Fallschirmjäger als Kriegstreiber darzustellen. Er forderte Gespräche mit Moskau und kündigte an, Polen werde im Falle eines Angriffs nicht von Soldaten unterstützt. Der aktuelle Wahlverlierer sorgte im In- und Ausland für Irritationen.

Beobachter erwarten nun nicht nur einen Generationswechsel, sondern auch einen Stilwandel auf der Prager Burg, dem Sitz des Präsidenten. Zeman polarisierte oft mit kontroversen Äußerungen über Migranten, Muslime und die Medien. „Mein Motto ist: Zusammenarbeit, Anstand und normale Kommunikation“, kündigte Pavel an. „Ich denke, das hat uns in den letzten Jahren sehr gefehlt.“

Der Präsident hat in Tschechien überwiegend repräsentative Aufgaben, gilt aber als wichtiger Meinungsführer. Er ernennt die Regierung, Verfassungsrichter und Zentralbanker. Er ist auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte in den EU- und NATO-Mitgliedsstaaten.