Ehemaliger KZ-Häftling Jack Terry ist tot Aktuell Deutschland | DW

Der ehemalige KZ-Häftling Jack Terry ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilte der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Jörg Skriebeleit, mit. Nach schwerer Krankheit sei Terry am Sonntag „selbstbestimmt“ gestorben, sagte Skriebeleit. Der „New Day“ hatte zuerst darüber berichtet.

Jack Terry setzte sich für die Erinnerung an die NS-Verbrechen im KZ Flossenbürg ein und war viele Jahre Sprecher der ehemaligen Häftlinge. Skriebeleit sagte, er lehne die Bezeichnung „KZ-Überlebender“ ebenso ab wie die des „Zeitzeugen“. Er wollte nicht als solcher definiert werden und ließ sich übernehmen. Obwohl er jahrelang an den Gedenkfeiern zur Befreiung des KZ Flossenbürg teilnahm, war das „Nie wieder!“ fühlte sich zu ritualisiert, erklärte Skriebeleit, die seit Jahren mit Terry befreundet war. „Die Welt hat nichts gelernt“, lautete sein Resümee.

„Der traurigste Tag meines Lebens“

Terry wurde im März 1930 als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie in der Nähe von Lublin (Polen) als Jakub Szabmacher geboren. Mit 14 Jahren kam er nach Flossenbürg. Dort erlebte er auch die Befreiung des Konzentrationslagers durch die US-Armee im April 1945. Er war der einzige seiner Familie, der nicht von den Nazis während des Holocaust ermordet wurde. Die Erlebnisse in Flossenbürg haben ihn nach eigenen Worten nie losgelassen.

„Der Tag meiner Befreiung war der traurigste Tag meines Lebens“, sagte er wiederholt. „Bis heute war mein einziger Instinkt mein eigenes Überleben. Am Tag meiner Befreiung wurde mir klar, dass ich völlig allein auf der Welt war.“ Terry ging später nach New York und wurde ein anerkannter Psychoanalytiker. „Nach diesem Albtraum wollte ich wissen, wie die menschliche Seele funktioniert. Und was Menschen dazu bringt, anderen Menschen ihre Menschlichkeit abzusprechen“, schrieb er in seinen Memoiren.

