Eine brisante und unbegründete Behauptung, Paris habe 1980 den Befehl gegeben, ein italienisches Passagierflugzeug abzuschießen, um den libyschen Diktator Muammar Gaddafi zu töten, könnte einen diplomatischen Streit zwischen Italien und Frankreich auslösen.

In einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der römischen Tageszeitung La Repubblica behauptete der ehemalige italienische Premierminister Giuliano Amato, dass die französische Luftwaffe versehentlich eine Rakete abgefeuert habe, die den Itavia-Flug 870 auf dem Weg von Bologna nach Palermo abgeschossen habe. Der Absturz über dem Mittelmeer tötete alle 81 Menschen an Bord und löste in Italien heftige Spekulationen über die Ursache aus.

„Es wurde ein Plan geschmiedet, um das Flugzeug zu treffen, in dem Gaddafi flog“, behauptete Amato in dem Interview und deutete damit an, dass der starke Herrscher von Amatos eigenem ehemaligen Rivalen, dem ehemaligen Premierminister Bettino Craxi, einen Hinweis erhalten hatte. Amato forderte den französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf, auf die Behauptung zu reagieren „Es wäre eine Gelegenheit für das Élysée, die Schande, die auf Paris lastet, wegzuwaschen.“

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni antwortete auf Amatos Äußerungen und sagte, die Behauptungen ihres Vorgängers „verdienen Beachtung“, er solle jedoch zusätzlich zu den „persönlichen Schlussfolgerungen“ alle ihm vorliegenden stichhaltigen Beweise zur Verfügung stellen. Amato gab zu, dass er keine stichhaltigen Beweise für die Behauptungen habe.

Die Behauptungen könnten jedoch Druck auf die französisch-italienischen Beziehungen ausüben, da die beiden Länder daran arbeiten, ihre diplomatischen Beziehungen zu verbessern, nachdem es diesen Sommer zu einem Streit kam, als der italienische Außenminister Antonio Tajani als Reaktion auf den französischen Innenminister Gérald von einem offiziellen Besuch in Paris absagte Darmanins Kritik an Roms Migrationspolitik.

Am Samstag lehnte Libyen öffentlich den Kandidaten ab, den die EU für die Leitung seiner diplomatischen Mission vorgeschlagen hatte, und es wuchs die Erwartung, stattdessen einen Gesandten aus Frankreich zu wählen. Die Entscheidung fällt inmitten von Melonis Bemühungen, Brücken zu nordafrikanischen Nationen zu bauen, insbesondere zur ehemaligen italienischen Kolonie Libyen.