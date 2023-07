JOHANNESBURG (AP) – Ein ehemaliger Finanzminister Mosambiks, der seit fast fünf Jahren in Südafrika im Gefängnis sitzt, wurde am Mittwoch an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, wo er sich einem Betrugs- und Korruptionsprozess wegen eines Skandals um betrügerische Staatskredite in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar stellen muss.

Die südafrikanischen Behörden sagten, dass Manuel Chang, der von 2005 bis 2015 Finanzminister Mosambiks war, den US-Behörden übergeben wurde, nachdem sein letzter Versuch vor Gericht, eine Auslieferung zu verhindern, im Mai gescheitert war.

Chang soll am Donnerstag vor dem US-Bezirksgericht in Brooklyn angeklagt werden.

Damit geht ein fast fünfjähriger Rechtsstreit von Chang zu Ende, der einem Prozess in den USA entgehen und stattdessen an sein Heimatland ausgeliefert werden wollte, wo Menschenrechtsgruppen protestiert haben, dass er wahrscheinlich nachsichtig behandelt werden würde.

Ihm wird vorgeworfen, im Rahmen eines Plans Bestechungsgelder in Höhe von bis zu 17 Millionen US-Dollar erhalten zu haben, um mosambikanischen Staatsunternehmen Kredite von ausländischen Banken und Finanziers für maritime Projekte zu sichern. Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft wurde das Geld durch Schmiergelder und andere korrupte Geschäfte erbeutet.

Chang wurde vor einem Bundesgericht in New York wegen seiner Beteiligung an dem Plan angeklagt, der laut US-Behörden amerikanische und internationale Investoren betrogen hat. Zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen äußerte er sich nicht.

Die Kredite in Höhe von insgesamt 2 Milliarden US-Dollar waren für den Kauf von Fischereifahrzeugen, Marinepatrouillenbooten und anderen Ressourcen zur Unterstützung der Fischereiindustrie Mosambiks gedacht, aber es wird behauptet, dass dies nie geschehen sei.

„Das Ministerium für Justiz und Justizvollzugsdienste bestätigt, dass die Strafverfolgungsbehörden der Republik Südafrika Herrn Manuel Chang am 12. Juli 2023 erfolgreich an die Vereinigten Staaten von Amerika übergeben haben“, sagte das Ministerium.

Der Skandal löste in Mosambik eine Finanzkrise aus, als der Internationale Währungsfonds dem Land seine Unterstützung entzog, nachdem 2016 die sogenannten „versteckten Schulden“ aufgedeckt worden waren.

Chang wurde 2018 aufgrund eines US-Haftbefehls am OR Tambo International Airport in Johannesburg festgenommen.

Die eigenen Versuche der mosambikanischen Regierung, ihn in Mosambik vor Gericht zu stellen, wurden von mehreren südafrikanischen Gerichten abgewiesen.

Im Jahr 2021 erklärte sich die Schweizer Bank Credit Suisse bereit, mindestens 475 Millionen US-Dollar an britische und amerikanische Behörden zu zahlen, um Bestechungs- und Schmiergeldvorwürfe zu klären, die sich aus ihrer Beteiligung an den korrupten Krediten ergeben.

Mindestens zehn Personen wurden aufgrund des Skandals bereits von einem mosambikanischen Gericht zu Gefängnisstrafen verurteilt, darunter Ndambi Guebuza, der Sohn des ehemaligen mosambikanischen Präsidenten Armando Guebuza. Er wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er durch den korrupten Deal bis zu 33 Millionen US-Dollar erhalten hatte.

___

Der assoziierte Presseautor Bobby Caina Calvan aus New York hat dazu beigetragen.

___

Nachrichten von Associated Press Africa: https://apnews.com/hub/africa

Mogomotsi Magome, The Associated Press

Kulturelle En