„Sie ist jemand, den ich sehr respektiere“, sagte Cisneros in einem Interview. „Ich möchte weitermachen und ihr Vermächtnis im 31. (Bezirk) fortführen. Aber ich möchte auch auf meinem eigenen aufbauen.“

Cisneros war ein Philanthrop und politischer Außenseiter, als er 2018 seinen ersten Wahlkampf als Teil der Anti-Trump-Welle und eines historischen Siegeszugs der Demokraten in Orange County, der langjährigen konservativen Bastion des Staates, gewann. Diesmal tritt er als Washington-Veteran an, dessen Arbeit ihn direkt in den Mittelpunkt nationaler Kulturkriegskämpfe gerückt hat. Das Rennen wird die Resonanz der parteipolitischen Auseinandersetzungen bei den Wählern in einem stark demokratischen Bezirk auf die Probe stellen.

Nachdem er die Wiederwahl im Jahr 2020 an den jetzigen Abgeordneten verloren hatte. Junge Kim (R-Yorba Linda), Cisneros wurde zum Dienst in Bidens Verteidigungsministerium ernannt und überwachte das Personal und die Einsatzbereitschaft des Militärs. In dieser Rolle hat er die Bemühungen des Pentagons um Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion umgesetzt und ihn zu einem US-Präsidenten gemacht ein GOP-Ziel .

Colorado-Repräsentant für Brandstifter. Lauren Boebert (R-Colo.) versuchte, sein Gehalt auf 1 Dollar zu kürzen, und beschuldigte ihn und andere Beamte, darunter Verteidigungsminister Lloyd Austin, das Militär mit ihrer „Wake Agenda“ zu schwächen. Cisneros geriet auch mit Sen. aneinander. Tommy Tuberville (R-Ala.), der wichtige militärische Beförderungen blockiert, um gegen die Politik des Pentagons zu protestieren, die Militärangehörigen den Zugang zu Abtreibung und anderer reproduktiver Gesundheitsversorgung erleichtert.

„Was Senator Tuberville gerade tut, gefährdet unsere Nation. Und das ist ein Thema, über das gesprochen werden muss“, sagte er.

Sichere, offene Sitze der Demokraten sind in Kalifornien rar, wo Amtsinhaber ohne großen Widerstand jahrzehntelange Karrieren aufbauen können. Es gibt bereits ein überfülltes Teilnehmerfeld, das um den Distrikt San Gabriel Valley in Napolitano wetteifert, wo die Demokraten einen Registrierungsvorteil von 27 Punkten haben. Zu den Kandidaten zählen die beiden Senatoren der Region, Susan Rubio und Bob Archuleta, die Napolitano unterstützte.

Rubios Senatssitz überschneidet sich mit etwa 70 Prozent des Kongressbezirks, während Archuletas 17 Prozent ausmacht. Es gibt kaum Überschneidungen zwischen dem Gebiet und dem alten Sitz von Cisneros.

Auch wenn er den dortigen Wählern unbekannt sein mag, unterstreicht sein Wahlkampf seine Wurzeln im Osten von Los Angeles, einschließlich seiner philanthropischen Arbeit in Pico Rivera, etwas außerhalb der Bezirksgrenzen. Er startete sein Rennen mit der Unterstützung anderer kalifornischer Delegationsmitglieder, darunter des hispanischen Caucus-Vorsitzenden des Kongresses Nanette Barragán (D-Hermosa Beach). Außerdem profitiert er von seinen Lotteriegewinnen, mit denen er frühere Kampagnen finanziert.