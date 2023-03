tz Welt

Een Gauner-Pärchen zal tijdens een staatsgreep rijk zijn. Neun Monate lang gelang nach onem Millionendiebstahl die Flucht, maar sie wurden schnappt.

München/Cárceres – Er hangt een verhaal over een gangsterfilm in Hollywood: een zeer kwaadaardige Schönheitskönigin en een groot aantal bedrijven die een ausgeklügelten Plan aus en erleichtern hebben gemaakt in een luxehotel in een wenig gebied, met een waarde van Weinflaschen im Wert van 1,6 miljoen euro. Ihnen gelingt die Flucht – maar een Happy End gibt es nicht. Neun Monate nach der Tat waren sie schnappt en müssen achter Gitter.

Schönheitskönigin klaut Weinflaschen im Wert von 1,6 Millionen – jetzt muss sie in Gefängnis

Wie die spaanse Zeitung El Pais meldde, gecontroleerd Priscila G. aus Mexico checkte in oktober 2021 met een gefälschten Schweizer Pass in das schicke Hotel “Atrio” in Cáceres een, eine spaanse Stadt unweit der portugiesischen Grenze. Wijze en schreibe 14 Gänge verputzten sie en door Freund Constantín D. Nach ihrem extravagante Mahl ließ sich das Paar durch den pompösen Weinkeller des Etablissements führen. Der Raubzug begint dann um 2 am: Priscila bestelt sich bei der einzigen Rezeptionistin im Dienst einen Snack. Dieses Ablenkungsmanover nutzt ihr Freund en entwendet den Weinkellerschlüssel.

Die waren volledig verstaute der Dieb in een rugzak en een koffer. Alten Flaschen wickelt zijn zum Schutz in Handtücher. Niemand merkt etwas von dem ausgefuchsten Coup op. Um 5 Uhr früh verlässt das Duo mitsamt den Weinflaschen im Gepäck das Hotel. Het is alcohol in de vorm van meer dan een miljoen euro. Im Weinkeller haben die both auch einen “Château d’Yquem” aus dem Jahr 1806 mitgehen lassen. Die Flasche komt voort uit einem der berühmtesten Weingüter Frankreichs, in Bordeaux. Der Wert auf der Weinkarte des Hotels: Schlappe 350.000 Euro. Dat meldt het Nieuwe Zeitung van Zürich.

Schönheitskönigin nieuwe Monate auf der Flucht

Der Diebstahl bleibt aber natural nicht long onopgemerkt – Überwachungskameras des Luxushotels zeigen schonungslos, wer den Wein gestolen hoed. Dennoch lijkt zo te zijn, ook als de Gauner-Pärchen er een vervolg aan geven. Neun Monate sind die beide op de vlucht, bleiben sie unentdeckt. Er is een europaweite fahndung gegeben haben. Schließlich aber zijn sie maar schnappt, und black an der Grenze zwischen Kroatien en Montenegro. Het paar dat door Spanjaarden wordt gebracht en engelstalig.

Weindiebstahl: Schönheitskönigin en Lebensgefährte müssen in Gefängnis

La republikein rapport, dass die beide vier Jahre ins Gefängnis müssen. Als u van plan bent om uw gewissenhaft voor te bereiden, kunt u het drievoudige hotel opwaarderen. Die Anwältin des männlichen Diebes volgde die Taktik, zweifel en seiner Mittäterschaft zu ziehen. Die Frau dagegen schwieg vor Gericht. Verurteilt wurden sie aber trotzdem, en müssen nicht nur hinter Gitter, sondern auch Schadensersatz leisten: 750.000 Euro sollen and the Versicherung ofs Hotels fließen. Der Wein hungen is niet wieder gefunden. (cgsc)

