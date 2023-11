Ehemalige Kotaku-Mitarbeiter starten unabhängige Videospiel-Website Aftermath

Eine Gruppe ehemaliger Koktau-Autoren hat sich zusammengefunden, um die neue Videospiel-Website Aftermath zu starten.

Das von Arbeitern geführte Medienunternehmen wurde von Nathan Grayson, Gita Jackson, Riley MacLeod und Luke Plunkett mitbegründet, die mit den Hauptautoren Chris Person und Alex Jaffe sowie einer Reihe freiberuflicher Autoren zusammenarbeiten werden, um aktuelle Nachrichten, Kritik und Analysen zu liefern und „zum Nachdenken anregender“ Leitartikel.

Das Gründerteam beschrieb Aftermath als „Fortsetzung des respektlosen und schlagkräftigen Journalismus, der bei Kotaku Pionierarbeit geleistet hat“ und stellte fest, dass es sich um eine unabhängige, abonnementbasierte Veröffentlichung handeln wird.

Das Aftermath-Team wird das redaktionelle Angebot der Website durch zwei Podcasts ergänzen, darunter 52 Pickup, eine Erkundung der ehrgeizigsten und unterschätztesten Serien von DC Comics, moderiert von Gita Jackson und Alex Jaffe.

Zu den Abonnementoptionen gehört ein Basiskontingent von 7 $/Monat oder 70 $/Jahr, das Zugriff auf alle Artikel und Bonus-Podcast-Episoden gewährt. Eine zusätzliche Stufe von 10 $/Monat oder 100 $/Jahr umfasst außerdem den Zugriff auf Kommentare, einen Community-Discord-Server und regelmäßige Fragen und Antworten für Mitarbeiter.

Luke Plunkett erklärte gegenüber Game Developer, dass die Entscheidung, sich von Unternehmensbeteiligungen fernzuhalten, trotz der damit verbundenen Risiken eine leichte Entscheidung sei. „Als Gruppe haben wir erzwungene Eigentümerwechsel, Entlassungen und Missmanagement durch Private-Equity-Unternehmen erlebt, daher fiel uns die Entscheidung, Unternehmensbeteiligungen zu meiden, ziemlich leicht“, sagte er.

„Das Risiko auf sich zu nehmen, eine ganze Website selbst zu starten, war ein wenig beängstigend, aber auch äußerst aufregend: die Funktionsweise eines Unternehmens kennenzulernen, die Website zu gestalten und viele Gespräche darüber zu führen, wie unserer Meinung nach ein Arbeitsplatz aussehen sollte.“ gefällt und wie wir dorthin gelangen. Es war wirklich eine Bereicherung, im Grunde ein Unternehmen von Grund auf zu gründen.“

Der Mitbegründer von Aftermath sagt, dass das werbegesteuerte Modell, auf das sich die meisten Websites verlassen, „zusammenbricht“

Plunkett sagte, das Team sei gespannt darauf, zu sehen, was aus einer Videospiel- und Kultur-Website werden könne, „wenn die Leute, die schreiben, auch der Ort sei“, und glaubt, dass die Verfolgung eines abonnementbasierten Modells sowohl das Aftermath-Redaktionsteam als auch ihre Leser stärken werde.

„Das derzeitige werbegesteuerte Modell, auf dem die meisten Websites basieren, bricht zusammen, und während dies geschieht, wird der Besitz von Medienseiten durch Unternehmen zunehmend ausbeuterisch“, fügte Plunkett hinzu. „Jeder, der in letzter Zeit versucht hat, eine Spieleseite zu lesen, weiß, dass es für das Publikum anstrengend ist, einen mit Werbung übersäten Beitrag zu lesen, und dass es für Journalisten anstrengend ist, ständig Geschichten hinterherzujagen, nur um sie in Suchmaschinenergebnissen und in sozialen Netzwerken zu platzieren.“ Medien-Feeds.“

„Durch die Umstellung auf ein abonnementbasiertes Modell erhalten die Leser eine Website, die nicht voller Popup-Anzeigen und Artikel voller Suchmaschinen-Keywords ist. Und als Autoren werden wir nur einer Gruppe von Menschen antworten: unserem Publikum.“ „

Mit Blick auf das neue Jahr streben Plunkett und seine Mitbegründer Stabilität an, aber wenn Aftermath durchstartet, besteht die Möglichkeit, dass die neu entstehende Website zur Heimat für andere Autoren aus der gesamten Branche wird.

„Wir haben diese Website ins Leben gerufen, weil wir alle einfach einen schönen, stabilen Ort wollten, an dem wir weiterhin die Arbeit machen können, die wir (und hoffentlich auch die Leser!) lieben“, sagte Plunkett. „Längerfristig würden wir gerne erfolgreich genug sein, um mehr Autoren und Freiberufler zu gewinnen, aber für 2024 möchten wir uns einfach etabliert haben, einige gute Geschichten geschrieben und hoffentlich einige Leser glücklich gemacht haben.“