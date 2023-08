Auch für Menschen mit Höhenangst könnte dieser Skywalk etwas sein: Auf einer acht Meter hohen ehemaligen Eisenbahnbrücke an der Elbe in Mecklenburg-Vorpommern entsteht derzeit ein neues Ausflugsziel.

Die Eisenbahnbrücke in Dömitz war einst fast einen Kilometer lang und gehörte zu den längsten Flussbrücken Deutschlands. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude jedoch so stark beschädigt, dass ein Teil einstürzte. Ein Wiederaufbau scheiterte, da die Brücke direkt an der Grenze zwischen der ehemaligen DDR und der BRD verlief. Es ging ihr immer schlechter.

Unter der Brücke hingegen wurde es immer lebhafter und die Wiesenlandschaft ist heute Lebensraum zahlreicher Tiere und Pflanzen. Auch auf der Brücke selbst haben sich Pflanzen angesiedelt, darunter die in Norddeutschland seltene Mauerraute.

Brücke wird Stück für Stück renoviert

Mittlerweile gibt es einen neuen Eigentümer, die Peja Kaltenhof GmbH, und seit 2011 wird die Brücke Stück für Stück saniert. Heute ist noch die Hälfte der damals einen Kilometer langen Brücke übrig. Das gemauerte Kopftragwerk wurde bereits erneuert, ebenso wie die 16 freistehenden Brückenpfeiler und der Stahlüberbau – alles im Einklang mit dem Denkmalschutz.

Architekt Ralf Pohlmann sagte dem Reisereporter, dass manche Schäden, etwa Granatenschäden, bewusst nicht behoben wurden, um den morbiden Charakter zu bewahren. Mit diesen Spuren lässt sich die Geschichte der Brücke besser erzählen.

In Kürze können Besucher die alte Eisenbahnbrücke in Dömitz begehen. © Quelle: Ralf Pohlmann

Teil der Sanierung ist der neue sogenannte „Skywalk“, der sich über vier Brückenfelder auf einer Länge von rund 80 Metern erstreckt. Der Gehweg ist auf der Brückenkonstruktion platziert und führt entlang eines Teils der Brücke, Wiesenlandschaft und Tiere können von hier aus ungestört beobachtet werden. In nur acht Metern Höhe laufen Besucher über die Wiesen.

Skywalk soll ausgebaut werden

Am 25. August soll der Skywalk offiziell eröffnet werden. In den nächsten Jahren sollen weitere Bauabschnitte folgen und der Skywalk schließlich über alle 16 Brückenbögen zur Elbe führen.

In den kommenden Jahren sollen der Skywalk und das Areal rund um die Brücke erweitert werden. © Quelle: Ralf Pohlmann/Visualisierung

Darüber hinaus soll ein Eingangsgebäude mit Ausstellungsräumen und Gastronomie den Ort beleben. Die derzeit fehlende Barrierefreiheit solle auch in Zukunft gewährleistet sein, sagt Pohlmann.

