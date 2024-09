Auf Annikas Instagram-Account herrschte eine Zeit lang Funkstille. Jetzt, da ihr Mann wieder bei ihr ist, gibt sie jedoch wieder Einblicke in ihr Familienleben. Doch nicht alle scheinen über ihre Rückkehr in die sozialen Medien erfreut zu sein. Im Netz ist die Familie des „Das Boot“-Stars zahlreichen Hasskommentaren ausgesetzt. Doch das will Annika nicht länger hinnehmen.

Annika Kärsten-Hoenig über Hater im Netz: „An Gemeinheit kaum zu überbieten“

In einem Instagram-Beitrag wettert sie: „Wenn ich mir manche Kommentare im Netz durchlese, frage ich mich ernsthaft, was aus einem Teil der Gesellschaft geworden ist! In manchen Kommentaren steckt nicht nur Hass und Häme, sondern sie sind an Niedertracht kaum zu überbieten. Unter anderem wird ein schwer kranker Mann zutiefst beleidigt und ihm der Tod gewünscht. (…) Auch unsere kleinen und unschuldigen Kinder werden beleidigt und ich werde als Ehefrau und Mutter diffamiert!“