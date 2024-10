Der schwerkranke Heinz Hoenig werd gisteravond door de seingever verzorgd in het huis van de vrouw van de seingever. Annika Kärsten-Hoenig geniet van een snelle blik in mijn nieuwe dagen. Dan zul je verbaasd zijn als je voor je man wilt zorgen.

Na 140 dagen in de kliniek durfde Heinz Hoenig het aan om september af te sluiten met de hulp van Frau Annika Kärsten-Hoenig en twee kleine kinderen te sturen. De 73 jaar dat ik mijn leven met haar problemen in het ziekenhuis doorbracht, kwamen snel. Eén operatie aan de apparatuur waarvoor de „Das Boot“ bekannte Schauspieler is voorbereid. Nun muss daar Krafte für einen Eingriff an der Aorta sammeln. Daarom hebben we daar 39 jaar gewoond en beschikten we over onze medische opleiding en menselijke zorg.

Op Instagram gewährt Annika Kärsten-Hoenig, die in haar nieuwe dagen de mannenkliniek in Berlijn bezocht, nu een kijkje in de nieuwe familiedag. Jij en je man zijn „wieder gut in Harz eingelebt“, zei Kärsten-Hoenig in een nieuw Instagram-verhaal. Ik ben trots op de waardering van de mannen met hun gezin, evenals van de kleintjes die Juliano en Jianni hoorden, „samen zorgen voor de dagen, het ritme ontvangen en het kinderspel“.

„Als u zich hiervan medisch bewust bent geweest, kunt u er niets aan doen. Het was een kwestie van tijd voordat uw huis werd opgenomen“, zei de Frau van Hoenig nadat hun Entlassung duidelijk was. Zie daarna nu „24 uur in je leven“. Toen de 73-jaren vóór de Aorta-Operatie plaatsvonden, „werden sicherlich noch Monate vergehen“, werd het Einschätzung-signaal uitgezonden.

Hoenigs Frau plant een Podcast

Maar de nieuwe Alltag „klapt beter dan angenommen“, zegt Kärsten-Hoenig. In het licht van de sfeer is het een kwestie van tijd, door het verlies, de treurige monaat hebben we weinig ruimte gehad, door de verschrikkelijke geschiedenis van ons werk. „We leven op dit moment nog, omdat de situatie niet goed gaat, maar we kunnen met plezier zeggen dat we gelukkig zijn“, legt het 39-jarig jubileum uit. Nu komt het volgende moment van de Aufarbeitung.

Wanneer u zich in een professionele situatie bevindt, zal Hilfe dergelijke, Kärsten-Hoenig diesen Schritt für sich personal aus. Ja hoor „Schwierigkeiten, mich da irgendjemanden so anzuvertrauen“, wordt duidelijk in deze Insta-Story. Je zult blij zijn met je ervaring en genieten van je nieuwe ervaringen, maar uiteindelijk zul je ook gelukkig zijn.

Hier ben je nu voor jezelf en alle fans van je eigen podcastproject. „Bij de eerste diagnose na de dag durfden we naar het huis te komen“, daar zie je alles. Met „24 (K)ein Summer in Berlin“ hoef je misschien geen tijd door te brengen zonder dit te ervaren, zonder andere mensen te vergeten, zoals leefsituaties, wederzijds begrip, Kärsten-Hoenig.