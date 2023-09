Joe Jonas ist sehr beschäftigt. Mit seinen Brüdern will er auf der Welttournee ihrer Band 94 Konzerte geben. Einem Medienbericht zufolge muss er sich während der Tour um die beiden Töchter kümmern, die er mit der Schauspielerin Sophie Turner hat. Das Paar soll kurz vor der Trennung stehen.

Einem US-Medienbericht zufolge steht die Ehe von Joe Jonas und Sophie Turner kurz vor dem Ende. Jonas Brothers-Frontmann Joe soll bereits Kontakt zu zwei potenziellen Scheidungsanwälten aufgenommen haben und ist dabei, die Scheidungspapiere einzureichen. Das berichtet „TMZ“.

Joe Jonas soll sich in den letzten drei Monaten „fast die ganze Zeit“ um die beiden Töchter des Promi-Paares gekümmert haben, obwohl er mit seinen Brüdern auf Welttournee war. Laut mehreren ungenannten Insiderquellen soll das Paar, das 2019 den Bund fürs Leben geschlossen hatte, „ernsthafte Probleme“ haben.

In den letzten Wochen und Monaten hatte es einige Anzeichen einer Trennung gegeben. Dem US-Promiportal zufolge soll Joe Jonas schon ab und zu ohne seinen Ehering in der Öffentlichkeit gesichtet worden sein. Auch eine beeindruckende Immobilie in Miami verkaufte das Paar bereits nach einem Jahr.

Verheiratet seit 2019

„Game of Thrones“-Schauspielerin Turner und Musiker Jonas sind seit 2016 ein Paar. Der Verlobung im Jahr 2017 folgte zwei Jahre später die glanzvolle Hochzeit in Las Vegas. Im Juli 2020 erblickte Tochter Willa das Licht der Welt. Zwei Jahre später, im Juli 2022, wurde eine weitere Tochter geboren.

Nach dem Ende ihrer HBO-Serie „Game of Thrones“ und ihrem Engagement in den „X-Men“-Superheldenfilmen war es relativ ruhig um Turner. Mittlerweile ist ihr Mann Joe Jonas bei „Five Albums. One Night“ dabei. Welttournee mit seinen Brüdern Kevin und Nick Jonas.

Bis Juni 2024 soll sie das musikalische Trio durch die Welt führen. Insgesamt sind 94 Shows auf drei Kontinenten geplant, darunter jeweils eine in Hamburg und Köln im Mai nächsten Jahres sowie ein Konzert in München Anfang Juni.