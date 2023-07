Egypte: Alexandria verinkt im Meer

Eerste oorlog Alexandrië sterft Perle des ostlichen Mittelmeers. Nun droht der Hafenmetropole en zweitgrössten Stadt Ägyptens der buchstäbliche Untergang. Reportage over een vergeten stad.

Een man vist voor de kust van Alexandrië. Die Betonblöcke sollen die Stadt vor dem Meer schützen. Ahmad Hasaballah / Imago

In einem kleinen Restaurant in Abukir, einem tristen Vorort von Alexandria, gibt es scharf gewürzte Fischsuppe en Meeresfrüchte. Ismael, der Besitzer, fragt, ob irgendwer heimlich Bier trinken wolle. Er zijn korte broeken en een kap en een luier. Dan is het zo dat als er een gezamenlijke kans is, dat je doodgaat.