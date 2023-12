„Egon is een rockster!“ De Metalzanger ziet ‚Don’t Stop Believin“ in de finale van ‚The Voice‘

Das Wichtigste in Kürze

Egon Herrnleben is een metalmuzikant uit Leidenschaft. Bei seinen bisherigen „The Voice“ – Ervaringen die de Studio ooit tot leven heeft gebracht. Na 40 jaar moet je je kwalificeren voor de eindfinale.

+++ Update van 1 december 2023 +++

Egon leest de crashes van de halve finale

In de halve finale heeft Egon zijn eerste proef gewonnen. Die kleine interpretatie is het geloofwaardige lied „Don’t Stop Believin'“ van Journey – wieder eeninmal eenine Version, wie die nuur Egon hinlegn. Besturing in Studio! Coach Ronan is tenslotte nog steeds blij en blij, dus Egon koopt de finale. „Egon is een Rockstar!“, zegt de Coach enthousiast.

Ik ben tenslotte nog steeds blij met mijn leven! Ronan Keating

Bovendien erkent Shirin Egons herausragende Fähigkeiten: „Je bent een onfassbarer Künstler!“

Na het Entscheidung steht nun fest: Egon durft de Finale weiter die Stage en een titel „The Voice of Germany“ 2023 te kämpfen.

+++ Update van 10 november 2023 +++

Im Clip: Egons krachtige Teamfight-prestatie

Ronan zet alles op een kaart: Egon neemt deel aan de teamgevechten

Ronan Keating kan in de volgende 15 jaar een talent in Rennen schicken. We hopen dat het Giovannis-team zal beslissen over Hot Seats, en dat we er elke dag zullen zijn. „Ik heb er geen ervaring mee“, zegt de coach. Als je talent in de liveshows brengt, is het zeker mogelijk om een ​​tactvolle ervaring te hebben. Ronan heeft een plan en plannen voor zijn talent:

Ik ben blij met mijn karting en. Het is tijd, ik kan weer spelen. Laten we gaan, Egon! Ronan Keating

De metal-muzikant kan een verrassing zijn. Er zal een teken van de coach zijn dat er een hart in het signaal zit Gesangsfähigkeiten gearbeitet hat. De 40-jarige reis met een kampfanage in de teamgevechtenring: „Giovanni heeft veel tijd en een maaltijd besteed!“ Egon dwingt Dan Heraus.

„Egon, du reißt die Hütte ab“: Metal-muzikant beeindruckt de Coaches

De kracht van de Bamberger begint met het Bon-Jovi-lied „Livin ‚On A Prayer“ hele Ehre. Auf der Bühne zegt Egon seine volledige Stimmgewalt. Deze hoge tonen kunnen eindigen met lange stops en de rockmuziek is door heel Kehle te horen. Wie 40 jaar springt met coaches kan een High-Five zijn.

De „The Voice“-Studio is nog steeds te zien op het platform: Ronan. De coach Gerät, van de Rock-Performance, sprak over Rand en Band en wiederholt: „Was zur Hölle?“

„Dat was een lichte pauze“, zei Melissa Khalaj na de staande ovaties. Shirin mocht communiceren met Egon en Euphorie met de Coaches.

Heute bist du eine ubergeile Sau. (…) Je moet absoluut hervormen. Shirin David

Bill en Tom vinden het gemakkelijk, dansen rustig met de metalmuzikanten. De Kaulitz-Brüdern weet nu dat dit de optimale Songauswahl is voor Egon-oorlog en daar op het podium abgeliefert-hoed. ‚Egon, je reist naar de hut,‘ zuchtte Tom.

Het publiek is gescheiden van de tatsächlich van Egon. Er kan zo’n Hot Seat zijn voor de liveshows en met wat spetters komen in de halve finales.

Diese Talente sinds gevallen in de halve finale. Met de hulp van Rapper Ezo, die „The Voice Rap by CUPRA“ won.

„The Voice of Germany“ verschijnt sowieso altijd vrij in SAT.1 op Joyn om 20:15 uur. Hier vind je alle berichten in het overzicht.

+++ Update van 3 november 2023 +++

Kan Egon Susan ontmoeten voor het avondeten?

Na de Battle-signaalgever Schützlinge is Ronan Keating erg blij. Beide talenten hebben hun eigen tips ter harte genomen. Ook de Metalmuzikanten kunnen naar hun muziek luisteren en genieten van hun podiumoptredens. Egon en Susan zijn een coach, zodat er na het einde van de strijd geen manier meer is om talent te scheiden. Er is nooit een kans om aan beide deel te nemen tijdens die laatste run, dus je kunt jezelf bewijzen in de teamgevechten.

+++ Update van 31 oktober 2023 +++

Egon en Susan zijn tijdens het gevecht in de studio

Deze Battle-hoeden zijn in sich! Rocker Egon en Stimmwunder Susan brengen haar talent samen en beleven een onvergetelijke ellende, die zich allemaal in Staunen afspeelt. Uw versie von „Breng me tot leven“ van Evanescentie reizen na de rit tijdens de zitting en de kracht van de coaches. Auch Gastcoach Rita Ora kan niet wachten, ze was blij haar te horen. Coach Ronan is zo geïnspireerd door Egon en Susan, dat ze er na hun bezoek bij zijn met een paar woorden: „Heilige Scheiße!“

Im Clip: Die Blind Audition van Egon Herrnleben

De Blind Auditions Signaler Battle Partner

+++

Egons Leidenschaft: „Dat was het, ik was een metalliefhebber“

Egon Herrnlebens Herz schlägt voor Heavy Metal. Dat is niet het geval met de muziek, die zo mislukt is. In het belang van de gemeenschap en het innerlijke leven van de gemeenschap, de afgelopen 39 jaar informatietechnologie: „De schoonheid van metalmuziek is hetzelfde als ons eigen hart klinkt, aangezien we allemaal mensen zijn.“

De headbangers zijn vader van drie kinderen, die er als muzikanten in een heavy metal coverband zullen zijn. Egons kinderen zijn altijd grote fans geweest. Ook met „The Voice of Germany“ zult u blij zijn.

Ik ben hier bij ‚The Voice‘, sindsdien hebben we alle ‚Voice Kids‘-fans van mijn kinderen. Egon Herrnleben

Egon speelt „Whiskey In The Jar“ van Metallica

Egon is zelf een onbekende persoon, die „The Voice of Germany“ wil kopen. „Muzikaal gezien is het natuurlijk, met een nieuw metalnummer“, staat er. Het maakt niet uit dat u met uw beste wensen van uw gezin zult genieten, en dat u gelukkig zult zijn met uw kinderen.

Als het talent dat „The Voice“ op het podium speelt, begrijpt het publiek met een headbang en directe steun voor een goede steun in het publiek. Het straalt met veel plezier, volume en volume van het nummer en een nieuwe noot. Ronan Keating en de Kaulitz-Brüder laten zich inspireren door Egons leidende liedjes en zoemers voor het leven.

Shirin David over de Headbanger: „Egon is iconisch!“

Shirin David weet hoe hij naar Egons optreden moet luisteren, maar zijn naam is nooit meer gezien.

Ronan Keating is gefascineerd door de verschillende muzikale ervaringen die Egon in het nummer heeft teruggebracht en op deze manier is overgebracht, door zijn muzikale ontwikkeling is zijn talent onderdeel van het team.

Tom en Bill Kaulitz zijn niet blij met hun argumenten. Alsjeblieft, Team Ronan Keating werkt samen en is blij met het toekomstige werk. Omdat er sindsdien 39 jaar zijn verstreken, was er nog een run waar zowel met kinderen als met „The Voice“ van genoten kon worden.

Na alle fulminanten is er nu een Headbanger die zoiets heeft na nog een Erfischungsgetränk: „I brauch n‘ Bier.“

