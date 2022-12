„Egal wie gut sie sind …“: Sido rät Söhnen von Rap-Musik ab

Paul Würdig alias Sido ist einer der erfolgreichsten Rap-Musiker Deutschlands, seinen eigenen Söhnen würde er jedoch von einer solchen Karriere abraten. Das liegt aber nicht daran, dass ihnen das nötige Talent fehlt. Sein Anliegen ist ein anderes.

Sido würde seinen Söhnen raten, keine Rap-Musik zu machen. „Egal was sie tun, egal wie gut sie sind, sie können sogar besser sein als ich, sie würden immer mit mir verglichen“, erklärt der Rapper. „Du würdest sie immer dafür verantwortlich machen, dass sie all den Erfolg wegen mir haben.“

Die beiden ältesten Söhne des Musikers, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, machen bereits Musik. „Der Älteste macht solche Instrumentalsachen, die veröffentlicht er schon“, sagt Sido. „Aber er macht ganz normal eine Lehre.“ Also macht er nur nebenbei Musik. „Und wenn ich live spiele, ist er der Schlagzeuger in meiner Band“, sagt Sido.

Der Rapper würde sich heute den Rat geben: „Nimm keine Drogen, fang erst gar nicht damit an.“ Erfahrungen wie „guten Sex“ will er seinem jüngeren Ich nicht geben. „Aber ich glaube nicht, dass es dafür nötig ist“, sagt Sido. „Deshalb würde ich zu meinem jüngeren Ich sagen: ‚Hör auf mit den Drogen.‘“ Und Sido weiß, wovon er spricht.

Aufschlussreiches Drogengeständnis

Wie der 41-Jährige im November in einem Interview mit dem „Spiegel“ öffentlich machte, schlitterte er zu Beginn der Corona-Pandemie in eine Krise. Damals fing er wieder an, Pillen, Liquid Ecstasy, Speed ​​und Kokain zu konsumieren. „Alles ist aus dem Ruder gelaufen. Am Ende war ich in einer Ratte.“ Nur der Entzug in einer Klinik und eine anschließende Therapie hätten ihn wieder auf Kurs gebracht.

„Ohne den Entzug und die körperlichen Kontrollen in der Klinik hätte ich diesen Sommer wahrscheinlich nicht überstanden“, so Sido weiter. Heute ist er clean, will aber das Kiffen nicht aufgeben, weil „das nie mein Problem war“. „Nach einer Woche war ich mit der Reha fertig, aber mir wurde klar, dass das erst der Anfang ist.“