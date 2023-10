Zu den diesjährigen Spitzenreitern im Gesundheitssektor zählen Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie von der Begeisterung für Medikamente gegen Fettleibigkeit profitieren Eli Lilly Und Novo Nordisk Beide Aktien stiegen jeweils um mehr als 40 %. Ein Großteil der übrigen Branche steht unter Wasser, wobei einige der größten Rückgänge Gewinner der Pandemie sind, wie z Pfizer Und Moderna .

Es ist daher kein Wunder, dass die Anleger hofften, dass Pfizer mit einer Adipositas-Pille zum Gewinnerlager aufsteigen könnte. Aber das Schweigen des Unternehmens zu seinem experimentellen oralen Medikament Danuglipron während der Veröffentlichung der Ergebnisse am Dienstag bereitet der Wall Street Sorgen. „Keine einzige Erwähnung (von Danuglipron) in den vorbereiteten Bemerkungen von Pfizer“, bemerkte Will Sevush , ein Gesundheitsstratege für Jefferies. Vor dem heutigen Ergebnis, David Risinger ein Analyst von Leerink Partners, hatte geschrieben, dass Pfizer möglicherweise bereits am Dienstag neben den Gewinnergebnissen auch Daten aus seiner Zwischenstudie veröffentlichen werde.

Während des Telefonats drängten Analysten wiederholt auf den Vorstandsvorsitzenden Albert Bourla über das Medikament, forderte sie jedoch auf zu warten und wies darauf hin, dass das Unternehmen die Daten noch nicht gesehen habe, was vor Jahresende erwartet werde. „Ich weiß, dass das Interesse derzeit sehr groß ist, aber ich möchte sehr vorsichtig sein und nichts ohne die Daten sagen“, sagte er. TD Cowen-Analyst Steva Scala stellte fest, dass er vom Management keine „vertrauensbildenden Aussagen“ gehört habe.