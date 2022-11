EFL-Tore und Zusammenfassung: Sheffield Wednesday und Ipswich gewinnen; Plymouth statt | Fußball Nachrichten

Adrian Mariappa verweigerte Sky Bet League One-Führer Plymouth den Sieg, als Burton einen späten Punkt holte.

Der Kopfball des Mittelfeldspielers in der Nachspielzeit – erst sein zweites Tor im englischen Fußball in neun Jahren – sicherte den Gastgebern ein 2:2-Unentschieden.

Der Treffer von Norwich-Leihgabe Bali Mumba schien die Pilgrims mit vier Punkten Vorsprung an die Tabellenspitze gebracht zu haben, aber jetzt sind sie nur noch zwei vor Ipswich.

Ryan Hardie glich von der Stelle aus aus, nachdem Bobby Kamwa Burton in der ersten Halbzeit in Führung gebracht hatte, wobei der Punkt Burton vom Boden abhielt.

Vorhin, Ipswich hatte nach einem 2:0-Sieg bis auf einen Punkt aufgeholt Exeter. Freddie Ladapo und Marcus Harness schlugen, um den Tractor Boys einen komfortablen Sieg zu bescheren.

Der Kopfball von Mark McGuinness blieb Sheffield Mittwoch einen Punkt hinter den ersten beiden nach einem 1: 0-Heimsieg Shrewsbury.

Aber Vierter Peterborough verloren auf den automatischen Aufstiegsplätzen nach 0:1-Niederlage an Boden Bristol Rover.

Scott Sinclair schnappte sich den Sieger für die Pirates, während Poshs Leiden noch verstärkt wurden, als Ronnie Edwards 15 Minuten vor Schluss des Platzes verwiesen wurde.

Barnsley zog nach einem 3:1-Heimsieg in die Play-off-Plätze ein MK Dons.

Die Tykes liegen nach Toren von Jordan Williams, Adam Phillips und Herbie Kane auf dem sechsten Platz, nachdem Mohamed Eisa vor der Pause das 1: 1 erzielt hatte.

Bolton kletterte nach einem dramatischen späten Comeback ebenfalls in die Top Sechs Fleetwood besiegelte einen 2:1-Sieg.

Der stilvolle Auftakt von Carlos Mendes Gomes in der ersten Halbzeit wurde von Conor Bradley zunichte gemacht, als er fünf Minuten vor Schluss aus kurzer Distanz traf, bevor Oladapo Afolayan ihn in der Nachspielzeit gewann.

Der Sieger von Daniel Butterworth verdiente alle drei Punkte für Hafen Tal wie sie schlagen Charlton 1-0.

Tabellenende Wald Grün erspielte sich ein moralsteigerndes 1:1-Unentschieden Oxford nachdem das Eigentor von Harry Boyes von Jamille Matt zunichte gemacht wurde.

Morecambe 2:1 verloren Lincoln nachdem Joe Walsh einen Freistoß von Matt Sanders abgefälscht hatte, um den Gastgebern die Führung zu bringen, und Ben House die Führung kurz nach einer Stunde verdoppelte.

Jensen Weir zog spät ein Tor zurück, aber Morecambe blieb in der Dropzone, während Lincoln auf den neunten Platz vorrücken.

Der Sieger der ersten Halbzeit von Harvey Rodgers gab Accrington ein 1:0-Sieg bei Mitkämpfern Cambridge während Alfie Mays Streik verdient Cheltenham einen 1:0-Heimsieg zu Wycombe.

Sky Bet League Two

Sky Bet League Two Spitzenreiter Leyton Orient kam von hinten, um einen 2: 1-Sieg über In-Form zu erringen Stockport.

Die Hatters hatten sechs ihrer letzten sieben Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und gingen in der fünften Minute durch Myles Hippolyte in Führung, aber Darren Pratley glich 15 Minuten später aus und Omar Beckles erzielte Mitte der zweiten Halbzeit den Siegtreffer.

Engste Konkurrenten Stevenage liegen nun mit fünf Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz, nachdem Niall Maher den Auftakt von Jake Reeves mit einem Last-Minute-Ausgleich für ausgeglichen hatte Grimsby beim 1:1 Unentschieden.

Northampton dank eines 3:1-Auswärtssiegs gegen die anderen Aufstiegsverfolger vier Punkte zurückbleiben Bradford.

Dem Führungstreffer von Mitch Pinnock in der 29. Minute folgte zügig ein zweiter von Shaun McWilliams und Sam Sherring sorgte in der zweiten Halbzeit für die Punkte. Andy Cook erzielte in der Nachspielzeit einen Ehrentreffer vom Elfmeterpunkt.

Eine Wirbelwind-Startsäge Karren Verlust Hartlepool 3-1, um in die Top 4 aufzusteigen.

Die Cumbrians setzten ihre beeindruckende Heimform fort, wobei Josh Gordon, Ben Whitfield und Billy Waters alle innerhalb der ersten 21 Minuten ein Tor erzielten, bevor Debütant Christopher Missilou spät einen Treffer erzielte.

Es war auch ein guter Tag für Carlisleder dank eines 4:1-Siegs in die Top 6 vorrückte Salford.

Kristian Dennis brachte die Gäste innerhalb von drei Minuten in Führung, und obwohl Matt Smith zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ausgleich erzielte, stellte Callum Guy Carlisles Führung wieder her, und Corey Whelan und Dennis fügten weitere Tore hinzu.

Colchester kletterte vom Tabellenende ab, nachdem er eine Siegesserie von sieben Spielen in der Liga mit einem 3:0-Erfolg beendet hatte Doncaster.

Alex Newby traf kurz vor der Halbzeit und Samson Tovide fügte in der 59. Minute einen zweiten für Matt Bloomfields Kämpfer hinzu. Luke Jannants Drittel in der 89. Minute war das i-Tüpfelchen.

Hartlepool ersetzt Colchester am unteren Ende während Gillingham sind 23. nach einer 0:2-Niederlage durch Newportwobei Priestley Farquharson beide Tore zu beiden Seiten der Halbzeit erzielte.

Luke Armstrong schlug zweimal für Harrogate bei einem 3:0-Sieg über Mansfeldwobei Alex Pattison das Tor in der fünften Minute eröffnete und alle Tore in der ersten Halbzeit fielen.

Ayoub Assal erzielte sein siebtes Tor in acht Spielen AFC Wimbledon 2:0-Sieg gegen 10-Mann Trammere. Rovers war bereits eins nach Ethan Chisletts frühem Führungstreffer, als Dynel Simeu Rot sah und Assal acht Minuten vor Schluss den zweiten holte.

Danny Johnson schlug einen Sieger in der Nachspielzeit Walsall bei einem 2:1-Erfolg gegen Crawley.

Dominic Telford brachte Crawley in der 11. Minute in Führung, aber Hayden White glich schnell aus und die Gäste wurden vor der Halbzeit auf 10 Mann reduziert, als Ludwig Francilette Rot sah.

Crawley sah aus, als würden sie einen Punkt halten, aber Johnson erwies sich als der Held für Walsall.

Daniel Agyeis Elfmeter in der 23. Minute sicherte sich Crewe ein 1:0-Sieg bei Swindon während Sutton schlagen Rochdale durch die gleiche Punktzahl dank Will Randall.