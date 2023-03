Zul jij maaltijd bereiden elke week dezelfde maaltijden? Het klaarzetten van vijf bakjes met dezelfde lunch en hetzelfde diner voor een week kan een populaire – en gemakkelijke – kookoptie zijn, maar het heeft een paar grote nadelen. De hele tijd hetzelfde eten eten, vooral als het niet uitgebalanceerd is, kan je lichaam de voedingsstoffen ontnemen die het nodig heeft. Om nog maar te zwijgen, het kan saai zijn.

Is het OK om elke dag dezelfde maaltijden te eten?

Elke dag bedenken wat je moet eten kan tijdrovend en ronduit vermoeiend zijn. Het vereist niet alleen planning, maar soms vereist het ook veel kooktijd.

Er komt veel kijken bij het maken van dagelijkse maaltijden, en hoe meer verschillende dingen je eet, hoe meer werk het vereist. Daarom kan het aantrekkelijk zijn om een ​​verzameling diners en lunches in één keer te bereiden om de hele week door te eten. Het haalt elke dag het werk uit de maaltijden en geeft u meer tijd om te ontspannen.

Dag in dag uit dezelfde maaltijden eten, is echter misschien niet het beste voor uw gezondheid, zelfs als u aan het eten bent gezonde maaltijden. Ten eerste, tenzij je elke dag perfect afgeronde maaltijden eet, is de kans groot dat je wat benodigde voedingsstoffen misloopt door je bord niet te diversifiëren. Je kunt ook je darmmicrobioom belemmeren of zelfs voorkomen dat je afvalt als je dat probeert.

Gezondheidsproblemen om rekening mee te houden

Alles dezelfde dag in dag uit eten is misschien gemakkelijk in uw schema, maar uw lichaam heeft veel baat bij afwisseling. A variatie in voeding kan uw microbioom helpen, ervoor zorgen dat u al uw benodigde vitamines en voedingsstoffen binnenkrijgt en uw smaakpapillen kan vermaken. Na een tijdje wordt het zeker saai om herhaaldelijk te eten – en dit kan van invloed zijn gewichtsverlies als je probeert een paar kilo af te vallen. Dit is wat u moet weten.

Slechte darmgezondheid

Als je bij elke maaltijd verandert wat je eet, krijgen je darmen allerlei verschillende bacteriën — en dat is maar goed ook! Studies hebben aangetoond dat verschillende bacteriën je kunnen vasthouden darm gezondvooral als je het juiste voedsel eet met de juiste combinatie van goede bacteriën. Als je constant hetzelfde eet, geef je je microbioom niet de kans om nieuwe bacteriën aan te maken, waardoor je vaker ziek kunt worden. Erger nog, als je constant hetzelfde ongezonde voedsel van slechte kwaliteit eet, hebben je darmen nog minder kans om door de juiste bacteriën te fietsen om je gezond te houden.

Mogelijke vitaminetekorten

De FDA heeft een richtlijn voor wat volwassenen elke dag aan vitamines zouden moeten krijgen, of het nu via voedsel of supplementen is. Hoogstwaarschijnlijk krijgt u niet de volledige aanbevolen dagelijkse waarde van elke vitamine die uw lichaam nodig heeft – voor de gezondheid van het hart, de gezondheid van de botten en meer – als u dag in dag uit dezelfde maaltijden eet. Hoewel nemen dagelijkse vitamines als supplementen kan uw lichaam helpen te krijgen wat het nodig heeft, heeft onderzoek aangetoond dat supplementen niet altijd even effectief zijn als uw lichaam vitamines uit voeding. Door het voedsel dat u elke dag eet te variëren, kunt u ervoor zorgen dat uw lichaam alle vitamines krijgt die u nodig heeft met minimale suppletie.

Missen van belangrijke voedingsstoffen

Net zoals dezelfde maaltijden je elke dag vitamines kunnen ontnemen, kunnen ze je ook andere voedingsstoffen ontnemen, zoals eiwitten en vezels. Nogmaals, omdat je maaltijden waarschijnlijk niet alle vitamines en voedingsstoffen bevatten die je elke dag nodig hebt, zou je kunnen missen dat je genoeg van deze dingen binnenkrijgt. Je lichaam heeft voldoende eiwitten nodig om al zijn cellen gezond te houden – en om nieuwe cellen aan te maken – en je lichaam heeft vezels nodig om de bloedsuikerspiegel te reguleren.

Vezel helpt ook om u regelmatig te houden, en als u er niet genoeg van binnenkrijgt, kunt u een back-up krijgen. Andere voedingsstoffen die uw lichaam uit voedsel haalt, zijn koolhydraten en vet, die beide uw lichaam energie geven. Hoewel deze woorden misschien “slecht” klinken als je op dieet bent, heeft je lichaam deze dingen in feite nodig om je hele systeem onder controle te houden. Het is gewoon een kwestie van de juiste bronnen kiezen om je gezond te houden.

Kansen missen om je smaakpapillen uit te breiden

Aan het einde van de dag is het misschien gemakkelijk om elke dag of elke week dezelfde maaltijd te bereiden, maar het is saai. Er is zoveel geweldig voedsel om je heen te krijgen, en elke dag is een nieuwe kans om iets nieuws te proberen. Zelfs als je een kieskeurige eter bent en niet te ver buiten je comfortzone wilt dwalen, kun je veranderen hoe je je eten bereidt en welke kanten je opneemt.

Het verbreden van je horizon – en je smaakpapillen – kan de maaltijd interessanter maken. Dit is ook een kans om ervoor te zorgen dat je dat bent het eten van een uitgebalanceerd dieet met alle noodzakelijke vitamines en voedingsstoffen die uw lichaam nodig heeft. En als u gewicht wilt verliezen, kan het veranderen van de manier waarop u uw voedingsstoffen binnenkrijgt uw lichaam helpen vet te blijven verbranden en kilo’s kwijt te raken.

Als je je smaakpapillen wilt opvrolijken, ga dan eens kijken op de lokale boerenmarkt voor nieuwe ingrediënten om mee te koken of probeer een maaltijd bezorgservice. Deze maaltijdpakketten zijn een geweldige manier om nieuwe voedingsmiddelen te proberen die je later opnieuw kunt maken.

Het komt erop neer

Het creëren van een dieet met hele, gevarieerde voedingsmiddelen kan er niet alleen voor zorgen dat je lichaam alle voedingsstoffen binnenkrijgt die het nodig heeft, maar het houdt ook je maag en hersenen tevreden. Het bereiden van een verscheidenheid aan gezond voedsel kan uw lichaam op een aantal manieren gezond houden en het zal de maaltijd interessant blijven. Zelfs als u tijd wilt besparen bij het bereiden van maaltijden, kunt u het nog steeds afwisselen met wat u aan het bereiden bent, zodat u uw lichaam altijd precies geeft wat het nodig heeft.

De informatie in dit artikel is alleen voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als gezondheids- of medisch advies. Raadpleeg altijd een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of gezondheidsdoelen.