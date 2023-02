Marianne Williamson zal deze week formeel haar kandidatuur voor de Democratische nominatie in de presidentiële race van 2024 in de VS bekendmaken, zo heeft ze aangekondigd, en wordt daarmee de eerste blauwe kampuitdager voor de verwachte herverkiezingsronde van president Joe Biden.

Dat heeft de natie de politiek nodig “Baseert zich niet op de grove vereisten van eindeloze bedrijfswinst, maar op de eeuwige vereisten van onze principes en waarden,” zei ze maandag in een verklaring waarin ze haar beslissing uitlegde om opnieuw naar het presidentschap te gaan.

De VS moeten de grondoorzaken aanpakken van de problemen waarmee ze worden geconfronteerd, betoogde ze, waarmee ze aangaf dat ze zich kandidaat zal stellen als een politicus die tegen de gevestigde orde is. Zaterdag staat er een evenement op het programma om haar campagne formeel af te trappen.

Williamson, 70, is de eerste persoon die een bod op de Democratische nominatie van 2024 aankondigt. Ze nam deel aan de cyclus van 2020 en probeerde dezelfde partij te vertegenwoordigen, maar stopte vroeg en steunde mede-progressieve kandidaat Bernie Sanders. In 2016 steunde ze Sanders vocaal tegen Hillary Clinton.









Haar run in 2020 werd verstoord door negatieve berichtgeving in de media over haar gebrek aan politieke ervaring. Ze werd ontslagen als de “kristal woo woo dame” door tegenstanders, die zinspeelden op haar zelfhulpboeken en langdurige interesse in spiritualiteit.

De kandidaat erkende dat haar kansen op zijn best als klein worden ingeschat, maar merkte op dat sinds de overwinning van Donald Trump in 2016, “Het is vreemd dat iemand denkt te weten wie het presidentschap kan winnen.”

‘En ik ga mezelf dit niet nog een keer aandoen om iets aan het gesprek toe te voegen. Ik stel me kandidaat voor het presidentschap om een ​​aberrationeel hoofdstuk van onze geschiedenis tot een einde te helpen brengen en om een ​​nieuw begin tot stand te brengen.’ aldus Williamson.

Biden moet een herverkiezingsbod nog bevestigen, hoewel het Witte Huis herhaaldelijk heeft verklaard dat hij alle intentie heeft om zich kandidaat te stellen. Politico beweerde vorige week echter dat dit geen zekerheid was en dat Biden’s falen om formeel aan te kondigen had veroorzaakt “een ongemakkelijke diepvries over het feest” zoals sommige insiders overwegen “een plan B.”

Aan de Republikeinse kant hebben Trump en de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de VN Nikki Haley tot nu toe hun presidentiële ambities voor 2024 uitgesproken.