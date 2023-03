Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger plant eine Produktionsstätte in Europa. Binnenin is TSMC offensief voor Sachsen entschieden. Allerdingen nur bei entsprechenden Subventionen. Dabei muss auch die EU mitspielen.

De fabriek van een Chip-fabriek van de weltgrößten Auftragsfertigers TSMC in Sachsen rückt Insidern zufolge in greifbare Nähe. Die Spoelräche mit der sächsischen Landesregierung seien “ernsthaft and weit fortgeschritten”, sagte oneine mit den Plänen vertraute Person. Derzeit gaat over subventionen, de Aziatische Unternehmen für die Ansiedlung im “Silicon Saxony” rond de verlangens van Dresden. “Ohne Subventionen wird keiner kommen”, zei een zweiter Insider.

TSMC is officieel van plan om plannen te maken voor een werk in Deutschland. Het is in ieder geval het eerste werk van Chip-Riesen in Europa. In december is er nog geen kans om een ​​fabrieksgarantie te geven. In januari sprak Vorstandschef CC Wei nur vage von Spoelrächen over een Fabrik in Europa, die Chips für die Auto-industrie liefdevol kon, deren Bau aber van politieke Unterstützung abhänge.

Een insider weet dat de delegaties uit Sachsen in gesprek zijn met Taiwan reist. TSMC poche auf Subventionen, weil die Kosten – vor alle Lohncost – in Deutschland höher seien als anderswo. Deutschland en Sachsen hebben de meeste aandacht voor de EU in de Bootholen, en weten de insider. Nach Angaben der Landesregierung in Dresden had een Vertreter des Freistaats am 6. Maart in Brüssel met EU-Commissionspräsidentin Ursula von der Leyen over de “EU Chips Act”, met de EU die Ansiedlung der Chip-Industrie in Europa fördern wil.

“Chips, die de deutsche Industrie braucht”

Die Entscheidung über den Bau von Fabriken sei Sache der jeweiligen Unternehmen, sagte ein Sprecher. Man spreche aber stance mit führenden Unternehmen über Investitionen in Sachsen. Die EU-Kommission zal niet weten wat de informatie is. Dat Bundeswirtschaftsministerium erklärte, die Bundesregierung unterstütze en fördere die Halbleiter-Produktion im Rahmen des “EU Chips Act”, kon niet anders dan van plan zijn om een ​​bedrijf in te schakelen.

TSMC plant de insider van een fabriek, die halbleiter produceert met een grote hoeveelheid van 22 tot 28 nanometer, die ze verwend hebben in de auto-industrie. “Das sind die Chips, die die deutsche Industrie braucht”, zei die mit dem Vorgang vertraute Person. Infineon-Chef Jochen Hanebeck heeft in een interview voor de Bau weiterer Chip-Fabriken van Auftragsfertigern in Europa ausgesprochen en gesagt, es gehe um Chips in der Größenordnung von bis zu 28 Nanometern. Der Münchner Chipkonzern kunnen het moeilijk vinden, een werk voor de Milliarden Euro in Dresden om te bouwen.

De Taiwanese Regierung heeft de Expansionspläne van TSMC tot Chefsache-erklärt. Das Unternehmen is de weltweit größte Chip-Auftragsfertiger en pleaseert onder andere Apple. Onder de eindruck van de Lieferketten-Problemen door de pandemie en de spanningsvelden tussen Taiwan en China werd een grote industriële natie gevormd door Halbleiter-productie in eigen land. Dat geldt ook voor de EU met 45 miljard euro voor de “Chipswet” op de markt van Europa in de hele wereld Chip-Markt tot 2030 verdoppeld.

Die Regierung in Südkorea met Platzhirsch Samsung Electronics heeft een programma opgewaardeerd, een privé-investering in Höhe van 400 Milliarden Dollar für den Sektor einzutreiben. Die USA nehmen für een ähnliches Programm knapp 53 Billiarden Dollar in de hand. In die Rahmen heeft TSMC 40 biljartdollar verdiend voor een chipfabriek met moderne Nanometer-technologie in de VS-Bundesstaat Arizona, die in de loop van de jaren in handen is.