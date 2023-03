Na zijn debuut op het Mobile World Congress begin deze week komt de Honor Magic5 Pro ons kantoor binnen en voegt zich bij onze beoordelingswachtrij.

Dus laten we een unboxing doen, dan praten we wat over deze krachtige smartphone. Honor verpakt de Magic5 Pro met een hoesje, een 66W-oplader en een kabel. Onze eenheid is de Meadow Green.

De Honor Magic5 Pro is een opvallend toestel. De hoeken van het glas aan de voorkant hebben contouren en lopen taps toe aan de zijkanten. Het creëert een gladde en gebogen look en feel voor de telefoon.

Aan de achterkant gaat het paneel dan zachtjes omhoog om het camera-eiland te ontmoeten, waardoor een subtiele uitstulping ontstaat die in het oog springt. De achterkant is ook getextureerd, wat sommigen zal bevallen en anderen zal irriteren.









De Magic5 Pro heeft een uniek design

Aan de voorkant heeft de Magic5 Pro een prachtig 6,81-inch 1312x2848px AMOLED-paneel met 120Hz variabele verversingssnelheid, 1800 nits piekhelderheid en een dubbel perforatiegat, waarin een 12MP ultrawide selfie-camera past, en een ToF 3D-sensor voor zowel dieptemeting , en biometrische ontgrendeling.









Een unieke contour aan de zijkanten

Honor neemt de cameraprestaties van de Magic5 Pro serieus. Het wordt geleverd met een 50 MP 23 mm hoofdcamera met een aangepaste 1/1,12-inch sensor. Het heeft grote vooraf gebinde pixels van 1,4 µm. Die nemen toe tot 2,8 µm na binning bij 12 MP, wat niet veel kleiner is dan de 3,2 µm binned pixels van sensoren van het 1 inch-type.

Er zijn nog twee 50 MP-camera’s: een 13 mm ultrabrede eenheid met autofocus en 2,5 cm macromogelijkheden, evenals een 90 mm periscoop-telecamera die tot 100x digitaal kan gaan.

De Magic5 Pro is in staat tot serieuze telefoonfotografie. Het stond zelfs bovenaan de ranglijst van smartphones van DxOMark.

We zullen onze eigen tests uitvoeren in onze volledige recensie, binnenkort beschikbaar – blijf op de hoogte!