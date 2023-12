Een weekendstorm kan een drievoudige dreiging opleveren van zwaar weer, sneeuw en zware regen

Miljoenen Amerikanen in de oostelijke helft van de VS kunnen een rommelig weekend tegemoet gaan als computermodellen het erover eens worden dat een zich ontwikkelend stormsysteem binnen enkele dagen zware sneeuwval, zwaar weer en zware regenval kan veroorzaken.

Het FOX Forecast Center benadrukt dat het systeem nog enkele dagen verwijderd is en dat er enkele veranderingen waarschijnlijk zijn. Meestal komt de omvang van een uitbraak van zwaar weer pas rond 72 uur beter in beeld.

Computermodellen laten later deze week een dieptepunt zien van lagedrukduiken vanuit het westen van de VS, wat vervolgens vrijdag de ontwikkeling van een dieptepunt boven de centrale vlakten zal veroorzaken.

Waar dat dieptepunt zich ontwikkelt, zal van cruciaal belang zijn bij het bepalen welk type neerslag over een gebied valt – of het nu regen- of winterweer is.

Ernstige weersdreiging in het zuiden

Het FOX Forecast Center zegt dat er in het zuiden zwaar weer mogelijk is vanwege het stormsysteem. De grootste bedreiging lijkt te komen van windstoten die zowel tijdens onweersbuien als vóór het oprukkende stormsysteem zullen optreden.

Vrijdagavond kunnen zich enkele stormen ontwikkelen in delen van de Ark-La-Tex-regio en nabij de Ozarks, terwijl vocht vanuit de Golf van Mexico de regio binnenstroomt.

Het FOX Forecast Center denkt zaterdag dat er voldoende vocht aanwezig zal zijn, samen met sterke windschering – de verandering in windsnelheid en -richting met de hoogte – om te resulteren in de ontwikkeling van zware onweersbuien die enkele tornado’s kunnen veroorzaken, schadelijke windstoten en hagel van gebieden van Oost-Texas via Louisiana, Arkansas en Mississippi.

NOAA’s Storm Prediction Center heeft de regio op niveau 2 van de 5 geplaatst op de onweersrisicoschaal.

Dit omvat de steden Little Rock in Arkansas, Shreveport en Alexandria in Louisiana en Jackson in Mississippi.

Het is bekend dat El Niño-weerpatronen stormachtig weer in het zuidoosten veroorzaken, maar tot nu toe hebben de laatste verschillende stormsystemen ondermaats gepresteerd dan de modelrichtlijnen.

De laatste uitbraak van zwaar weer die de Golfkust trof, vond plaats op 20 november.

Er wordt sneeuw verwacht in het Midwesten, terwijl zware regenval het oosten doorweekt

Het FOX Forecast Center zegt dat de regen- en onweersbuien tegen vrijdag zullen toenemen in dekking van de Gulf Coast tot de Ohio Valley en zullen aanhouden tot zaterdag met winderige omstandigheden. Het systeem zal dan verder naar het oosten rijden en tegen het einde van het weekend de Interstate 95-corridor bereiken.

Dit betekent dat er wijdverbreide regen wordt verwacht van het midden van de Atlantische Oceaan tot New England, en dat de wind kan waaien.

Een van de belangrijkste computervoorspellingsmodellen die door het FOX Forecast Center werden gebruikt, suggereerde dat piekwindstoten tegen zondag laat in het driestatengebied van New York City boven de 90 km/uur zouden kunnen uitkomen, waarbij geïsoleerde windstoten tussen 100 en 120 km/uur niet volledig worden uitgesloten. Aangezien het echter nog enkele dagen duurt voordat de storm de regio treft, kunnen de voorspelde windstoten veranderen naarmate het weekend dichterbij komt.

Aan de achterkant van de storm zal koude lucht sneeuw produceren van de centrale vlakten tot aan de Grote Meren.

De exacte locaties en sneeuwophopingen blijven echter onzeker en zullen in de loop van de week duidelijker worden.

Het FOX Forecast Center zegt dat waar de sneeuwstrook zich ook bevindt, er tot en met maandag kans is op 7 tot 7 centimeter sneeuw.