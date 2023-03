CNN

—



Haar glimlach is helder, vrolijk, soms maf en altijd aanstekelijk. Maar foto’s kunnen haar opgewekte, positieve sfeer niet helemaal vastleggen. Op 21-jarige leeftijd heeft Claire Bridges een volwassen geest die degenen die van haar houden verbaast, evenals de doktoren die haar hart moesten opereren en beide benen moesten verwijderen om haar leven te redden.

“Ze had een wil om te leven, doorzettingsvermogen en een soort twinkeling in haar ogen – ik vertel al mijn patiënten dat dit de helft van de strijd is”, zei Dr. Dean Arnaoutakis, een vaatchirurg aan de University of South Florida Health in Tampa die Bridges amputeerde ‘ benen na complicaties van Covid-19.

“De meeste mensen zouden moedeloos zijn en het gevoel hebben dat het leven hen had bedrogen”, zei dr. Ismail El-Hamamsy, een professor in cardiovasculaire chirurgie aan de Icahn School of Medicine op Mount Sinai in New York City, die het hart van Bridges opereerde.

‘Maar ze zei tegen me:’ Ik heb het gevoel dat ik de gelukkigste persoon op deze planeet ben. Ik heb mijn hele leven voor me. Ik kan kinderen krijgen, een toekomst, zoveel dingen om naar uit te kijken.’

“Er was niet één keer dat ik in haar ogen keek dat ik niet het gevoel had dat haar positiviteit waar en oprecht was,” zei hij. “Claire’s verhaal is er een van ongelooflijke veerkracht en positiviteit.”

In januari 2022 was Bridges een 20-jarig model met haar eigen appartement, een stel vrienden en een parttime baan als barman in St. Petersburg, Florida. Ze was veganist en ‘uitzonderlijk gezond’, aldus haar moeder, Kimberly Smith.

Toen ze die maand Covid-19 kreeg, verwachtte niemand dat ze in het ziekenhuis zou worden opgenomen. Ze is volledig gevaccineerd en geboost.

Maar Bridges was geboren met een veel voorkomende genetische hartafwijking: aortaklepstenose, een mutatie van de klep in de hoofdslagader van het hart, de aorta. In plaats van drie knobbels of flappen te hebben die zuurstofrijk bloed van het hart naar de aorta en de rest van het lichaam laten stromen, worden mensen met aortaklepstenose vaak met slechts twee geboren. De aandoening zorgt ervoor dat het hart extreem hard moet werken om zijn werk te doen, wat vaak kortademigheid, duizeligheid en vermoeidheid veroorzaakt.

“Ik zou kunnen trainen en zo, maar ik zou nooit kunnen sporten”, vertelde ze aan CNN. ‘Ik kon niet rennen. Ik kon mezelf niet overbelasten.”

Haar moeder voegde eraan toe: “We konden echt zien dat ze haar grenzen begon te leren naarmate ze ouder werd – ze raakte buiten adem, stopte en nam een ​​pauze.”

Of het nu vanwege haar hart was of een andere onbekende reden, Covid-19 trof Bridges hard. Haar gezondheid liep snel uit de hand.

“Extreme vermoeidheid, koud zweet – elke dag zou het steeds moeilijker worden om te proberen iets te eten of te drinken”, herinnert ze zich. “Toen merkte mijn moeder op een dag dat ik niet meer reageerde en bracht me met spoed naar het ziekenhuis. Ik heb die nacht drie keer geflatlined.

Bridges kreeg dialyse, een beademingsapparaat en een externe pomp voor haar falende hart. Ze raakte in een psychose.

“Ik dacht dat iedereen me probeerde te vermoorden, maar ik hield vol”, zei ze, eraan toevoegend dat ze toen een fel licht zag en haar overleden grootvader.

“Hij zat op een bankje te vissen en hij droeg een baseballpet”, zei ze. “Toen zag ik mijn ouders door een raam. Ik weet niet of ik dat echt deed of dat het in mijn waanidee was, maar ik dacht: ‘Ik kan ze niet zo achterlaten.’ En mijn lichaam gaf gewoon letterlijk niet op.

Terwijl de geest van Bridges doorvocht, worstelden doktoren om haar leven te redden. Haar organen begonnen te stoppen, waardoor haar broze hart nog verder verzwakte. Het bloed bereikte haar ledematen niet en weefsels in beide benen begonnen af ​​te sterven.

Chirurgen probeerden zoveel mogelijk van haar benen te redden. Eerst openden ze weefsel in beide benen om zwelling te verminderen, daarna amputeerden ze een enkel. Uiteindelijk was er geen keus: beide benen moesten worden verwijderd.

Artsen verzamelden zich rond haar bed om het nieuws te vertellen.

“Ik herinner me dat ik naar hen opkeek en zei: ‘Nou, bedankt voor het redden van mijn leven. En oh, mag ik bionische benen hebben?’ ‘, aldus Bridges.

“Iedereen was totaal geschokt dat ze het zo goed opnam”, herinnert Smith zich over haar dochter. “Maar mijn hele familie wist dat als deze tragedie iemand van ons zou overkomen, Claire het beste zou zijn. Vrolijk en positief, dat is Claire.”

Het verliezen van haar benen was slechts een deel van de strijd van Bridges om weer gezond te worden. “Er waren zoveel dingen waaraan ze had kunnen sterven terwijl ze in het ziekenhuis lag”, zei Smith.

Ondervoed, werd Bridges op een voedingssonde gezet. Ze braakte, scheurde een deel van haar dunne darm en ‘bloedde bijna leeg’, zei Smith. Om haar te redden, moesten doktoren een noodtransfusie doen – een gevaarlijke procedure vanwege haar zwakke hart.

“Ze stierf bijna terwijl ze de noodtransfusie kreeg omdat ze het bloed zo snel moesten inpompen,” zei Smith. “De volgende dag bloedde ze weer, maar ze merkten het op tijd op.”

Bridges ontwikkelde het refeeding-syndroom, een aandoening waarbij elektrolyten, mineralen en andere vitale vloeistoffen in een ondervoed lichaam uit balans raken wanneer voedsel opnieuw wordt geïntroduceerd, wat epileptische aanvallen, spier- en hartzwakte en in sommige gevallen een coma veroorzaakt. Zonder snelle behandeling kan dit leiden tot orgaanfalen en de dood.

In een andere klap begon haar haar uit te vallen, waarschijnlijk als gevolg van het verlies van goede voeding. Haar familie en vrienden schoten haar te hulp.

“Ik wist dat de enige manier om te voorkomen dat ik ging snikken elke keer dat ik plukjes haar uit mijn hoofd trok, was door gewoon alles kwijt te raken”, zei Bridges. “Ik vertelde mijn broer Drew dat ik erover dacht om mijn hoofd te scheren, en zonder een slag te missen keek hij me meteen aan en zei: ‘Ik zal de mijne met jou scheren.’

“Toen begon iedereen me te vertellen dat ze ook hun hoofd zouden scheren”, zei Bridges met een glimlach. “Het was eigenlijk een buitengewoon lieve, leuke en bevrijdende tijd – en ik heb altijd al mijn hoofd willen scheren, dus ik moet het van mijn bucketlist schrappen!”

Bridges dankt haar vrienden en familie – samen met leden van de gemeenschap die inzamelingsacties organiseerden of contact opnamen via sociale media – voor haar opgewekte houding tijdens de beproeving.

“Ik ben erg gezegend met zo’n geweldige familie en ook vrienden en mensen in mijn gemeenschap die als familie zijn”, zei ze. “Mensen die ik niet kende, mensen die ik niet meer heb gesproken sinds de basisschool of middelbare school, namen contact met me op.

“Ja, ik stond mezelf toe om te rouwen, en er waren donkere dagen. Maar eerlijk gezegd omringden mijn vrienden en mijn familie me met zoveel liefde dat ik nooit een seconde heb gehad om echt negatief te denken over mijn benen of hoe ik er nu uitzie.”

Het hart van Bridges vormde een andere hindernis: het was al kwetsbaar voor haar langdurige ziekte, maar het was nu ernstig beschadigd. Ze had een nieuwe klep in haar aorta nodig, en snel.

“We hebben altijd geweten dat Claire op een gegeven moment een openhartoperatie nodig zou hebben”, zei haar moeder. “Doktoren wilden haar zo oud mogelijk hebben voordat ze de klep vervingen, want hoe ouder je bent, hoe groter je bent, en er is minder kans op een volgende operatie kort daarna.”

Haar artsen namen contact op met El-Hamamsy van Mount Sinai, een expert in een meer gecompliceerde vorm van aortaklepvervanging, de Ross-procedure.

“Iedereen met een verwachte levensverwachting van 20 jaar of meer is absoluut een potentiële kandidaat voor de Ross,” zei El-Hamamsy, “en het is een perfecte oplossing voor veel jonge mensen zoals Claire.”

In tegenstelling tot meer traditionele operaties die de defecte aortaklep vervangen door een mechanische of kadaverversie, gebruikt de Ross-procedure de eigen pulmonale klep van de patiënt, die “een spiegelbeeld is van een normale aortaklep met drie knobbels”, zei El-Hamamsy.

“Het is een levende klep en zoals elk levend wezen is het aanpasbaar”, zei de chirurg. “Het wordt als een nieuwe aortaklep en voert alle zeer geavanceerde functies uit die een normale aortaklep zou doen.”

De pulmonale klep wordt dan vervangen door een donor uit een kadaver, “waar het er iets minder toe doet omdat de druk en de spanningen aan de pulmonale zijde veel lager zijn”, zei hij.

Het gebruik van een vervangend onderdeel van het eigen lichaam van de patiënt voor de aortaklep elimineert ook de noodzaak van levenslang gebruik van bloedverdunners en het voortdurende risico op ernstige bloedingen of stolsels en beroertes, zei El-Hamamsy. En omdat de nieuwe klep sterker is dan de defecte klep die hij vervangt, is de kans kleiner dat patiënten toekomstige operaties nodig hebben.

“Ross is de enige vervangingsoperatie voor de aortaklep waarmee patiënten een normale levensverwachting kunnen hebben,” zei hij, “en een volkomen normale kwaliteit van leven zonder beperkingen, zonder aanpassingen aan hun levensstijl en met een zeer goede duurzaamheid van de operatie. .”

De Ross-procedure is technisch uitdagender dan het inbrengen van een weefselklep of een mechanische klep, “enkele van de eenvoudigste operaties die wij als hartchirurgen ooit zouden doen”, zei El-Hamamsy.

Omdat de operatie een hoog niveau van technische vaardigheid vereist, is deze op dit moment alleen beschikbaar in een paar chirurgische instellingen.

“Het vereist toegewijde chirurgen die hun praktijk willen inzetten voor de Ross-procedure en die de technische vaardigheden en expertise hebben om dat te doen,” voegde hij eraan toe. “Patiënten moeten weten dat ze de operatie moeten ondergaan in een door Ross gecertificeerde instelling.”

Toen El-Hamamsy Bridges afgelopen voorjaar voor het eerst ontmoette tijdens een videogesprek, wist hij niet zeker of hij de operatie zou kunnen uitvoeren. Slechts 127 pond voordat ze ziek werd, had Bridges bijna 70 pond verloren tijdens haar ziekenhuisopname.

“Ze was zo uitgemergeld. Ik kon haar op geen enkele manier meenemen naar de operatiekamer zoals ze was, ‘zei El-Hamamsy. “Ik had nooit verwacht dat ze zo snel zou herstellen en haar verbazingwekkend positieve mentaliteit zou behouden.”

Langzaam, gedurende vele maanden, vocht Bridges zich een weg terug naar gezondheid. Tijdens de ontwenningskliniek begon ze te leren lopen met prothetische onderste ledematen. Naarmate ze sterker werd, ging ze door met een van haar favoriete bezigheden: rotsklimmen.

“Toen ze zes maanden oud was, kon ik haar nauwelijks meer herkennen – ze was weer aangekomen, haar huid was volledig genezen op de amputatieplaatsen en ze zag er heel anders uit dan het ondervoede en verzwakte meisje dat ik in het ziekenhuis had ontmoet. ‘ zei Arnaoutakis, de vaatchirurg.

De hartoperatie is in december succesvol uitgevoerd. Tegenwoordig zit Bridges midden in hartrevalidatie en kijkt ze ernaar uit om te worden uitgerust met prothetische mesjes – J-vormige, koolstofvezel onderste ledematen waarmee ze voor het eerst in haar leven op een baan kan rennen.

Ze is ook teruggekeerd naar modellenwerk, trots om de wereld te laten zien hoe goed ze het heeft overleefd.

El-Hamamsy is niet verrast. “Ik vertelde haar vanaf de dag dat ik haar op die Zoom ontmoette: ‘Het zal zo’n voorrecht zijn om voor je te zorgen omdat je me hebt geïnspireerd. Ik heb nog nooit een jongere ontmoet met deze mate van volwassenheid en kijk op het leven.’

“Ik denk nog steeds af en toe aan Claire als ik moeilijkheden tegenkom in het leven of wat dan ook. Het is een herinnering dat geluk en positiviteit een keuze is. Claire heeft die keuze gemaakt.”