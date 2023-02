Drie belangengroepen zullen donderdag een van Europa’s grootste banken aanklagen, omdat zijn leningen aan grote olie- en gasmaatschappijen een wettelijk bindende verplichting schenden om ervoor te zorgen dat zijn activiteiten het milieu niet schaden.

Oxfam, Friends of the Earth en Notre Affaire à Tous zeiden in een verklaring dat de rechtszaak tegen BNP Paribas (BNPQF) erop gericht is de Franse geldschieter te dwingen de financiering van fossiele brandstoffen stop te zetten, in wat zij een wereldprimeur tegen een commerciële bank noemden.

“BNP Paribas gaat door met het uitschrijven van nieuwe blanco cheques aan de grootste fossiele brandstofbedrijven zonder voorwaarden te stellen voor een olie- en gasvrije ecologische transitie”, zegt Alexandre Poidatz, belangenbehartiger bij Oxfam Frankrijk.

In een verklaring aan Reuters zei de bank – de grootste in het gebied dat de euro gebruikt – dat ze het betreurde dat de belangenbehartigers rechtszaken verkozen boven dialoog en dat ze niet meteen alle financiering van fossiele brandstoffen kon stopzetten.

“We zijn ervan overtuigd dat de ecologische transitie de enige levensvatbare weg is voor de toekomst van onze economieën”, aldus BNP.

“We zijn gefocust op ons pad om uit fossiele brandstoffen te stappen, de financiering van hernieuwbare energie te versnellen en onze klanten te ondersteunen, zonder wie de transitie niet mogelijk is.”

Juridisch activisme wordt steeds populairder onder campagnevoerders, omdat ze bedrijven ertoe willen aanzetten sneller over te stappen op een koolstofarme economie en achterblijvers ter verantwoording willen roepen.

De Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering heeft als doel gesteld om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius – een doel dat buiten bereik lijkt, zoals het VN-milieuprogramma vorig jaar zei.

De zaak tegen BNP maakt deel uit van een aantal juridische aanvallen die plaatsvinden, gericht op verschillende wetten en organisaties, variërend van Air France-KLM (AFLYY) tot Shell, (RDSA) TotalEnergies (TTFNF) en zelfs de Franse staat.

De rechtszaak is gebaseerd op een in 2017 aangenomen Franse wet die bedrijven verplicht zogenaamde milieuschadevigilantieplannen op te stellen. Geen enkele rechtbank in Frankrijk heeft tot nu toe een bedrijf gedwongen zijn werkwijze te veranderen op basis van deze wet.

Een langverwachte uitspraak in een soortgelijke zaak tegen TotalEnergies, een topklant van BNP, wordt begin volgende week verwacht.

De drie ngo’s zeiden dat hun juridische aanpak tegen BNP was gemodelleerd naar een historisch proces in Nederland tegen Shell, dat in 2021 door een Nederlandse rechtbank werd gedwongen om de uitstoot van broeikasgassen van haar wereldwijde activiteiten drastisch te verminderen.