Een van Canada’s oudste veteranen uit de Tweede Wereldoorlog wordt vandaag 108 jaar.

Albert Middleton viert de gelegenheid op zaterdag 11 maart in Veterans Memorial Lodge in Victoria, omringd door familie, vrienden, een verjaardagstaart en bigbandmuziek.

De honderdjarige zegt dat hij zich nog steeds redelijk goed voelt en ‘nog steeds een vloerkleed kan knippen’.

Middleton werd op 11 maart 1915 in Engeland geboren en werd als tiener door het Britse National Children’s Home and Orphanage naar Canada gestuurd, aldus dochter Darlene Van Raay.

Middleton meldde zich vrijwillig voor de luchtmacht en diende van 1943 tot 1946 in Europa. (Mike McArthur/CBC)

Hij werkte in een appelboomgaard in Brantford, Ontario, om zijn reis naar het westen te betalen. Hij bracht ook een bitter koude winter door in Kapuskasing, Ontario, waar hij volgens Van Raay het “internaatsbereik” ontwikkelde – langs andere diners reiken om voedsel te halen.

“In het begin was hij heel beleefd met de maaltijden die ze serveerden”, zei Van Raay. “En toen ontdekte hij dat hij niet bediend zou worden… dus begon hij vaker voor zichzelf te zorgen.”

Middleton meldde zich vrijwillig voor de luchtmacht. Hij diende in Europa van 1943 tot 1946, jaren waarin hij ‘alle kogels ontweek’, zei hij.

Hij kocht na de oorlog een hobbyboerderij van 26 hectare, verzorgde zijn land en werkte daarnaast fulltime in fabrieken in Ontario. Hij was twee keer getrouwd en weduwe en had drie kinderen.

Albert Middleton is afgebeeld met zoon Wayne Middleton en dochter Darlene Van Raay. (Mike McArthur/CBC)

Zoon Wayne Middleton waardeert al het harde werk van zijn vader.

“We hebben allemaal een veel beter leven geleid dan hij”, zei Wayne. “Misschien dachten we destijds dat we het moeilijk hadden, maar het was niets vergeleken met wat hij heeft gedaan.”

Wayne beschrijft zijn vader als iemand die veel weet en een zwaar leven leidde.

“Hij nam van niemand grappen aan, dat zal ik je nu meteen vertellen,” zei hij. “Hij is het type man dat als je ooit in de problemen komt, je hem aan je zijde wilt hebben.”

Het advies van de honderdjarige over een lang leven weerspiegelt zijn sterke wil.

“Mensen vroegen vaak wat zijn geheim was voor zijn lange leven en ik herinner me dat hij altijd zei: ‘Geef niet toe'”, zei Van Raay.

In een verklaring beschreef Mandy Parker van Broadmead Care, die Veterans Memorial Lodge exploiteert, Middleton als “een onfeilbaar opgewekt en goedhartig persoon”.

“Ze zeggen dat als hij de gang op en neer loopt, je weet dat hij komt omdat hij zingt en lacht”, zei Van Raay.