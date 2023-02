Bijna twee decennia na de release van het door Guillermo del Toro geregisseerde Hellboy, krijgt het personage weer een nieuwe reboot. Millennium Media heeft dat bevestigd Hellboy: De kromme man gaat volgende maand in productie in Bulgarije, Deadline rapporten. Casting voor het titulaire personage (oorspronkelijk gespeeld door Ron Perlman en vervolgens David Harbour) moet nog worden aangekondigd, maar de nieuwe film zal worden geregisseerd door Brian Taylor, vooral bekend van de Jason Statham-actiefilm Kraan.

Misschien wel het meest interessante is dat de oorspronkelijke maker van de strips, Mike Mignola, samen met Chris Golden het script voor de aankomende film heeft geschreven. Beiden zouden aan het script voor de herstart van 2019 hebben gewerkt De Hollywood-reporter, hoewel Andrew Cosby uiteindelijk de enige eer kreeg voor het schrijven van het scenario. De herstart in 2019 wordt algemeen beschouwd als zowel een commerciële als een kritieke mislukking, die ongeveer $ 55 miljoen opleverde aan de kassa met een budget van $ 50 miljoen.

Deadline rapport zegt niet expliciet welke vorm de film zal aannemen, maar film bespreken – die oorspronkelijk nieuws over meldde De kromme man’s productie – zegt dat het live-actie zal zijn. De kromme man werd oorspronkelijk gebruikt als de titel van een Hellboy-strip uit 2008. Hier is een plotoverzicht van de aankomende film van Deadline:

“In de nieuwe film stranden Hellboy en een beginnende BPRD-agent in de landelijke Appalachen van de jaren vijftig. Daar ontdekken ze een kleine gemeenschap die wordt achtervolgd door heksen, geleid door een lokale duivel met een verontrustende connectie met Hellboy’s verleden: de Crooked Man.

“The Crooked Man wijkt af van alle eerdere Hellboy-films waarin Mike Mignola en de maker van de strips eindelijk een authentieke versie van zijn verhalen en personages in filmvorm zullen verzorgen”, aldus Millennium Media-president Jeffrey Greenstein. “Dit is de eerste in de reeks films die het publiek op vertrouwde (en nieuwe) manieren zal boeien.”