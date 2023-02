Pérez was altijd al geïnteresseerd in zowel de podiumkunsten als de wetenschappen, maar hij dacht niet dat entertainment een haalbare carrièrekeuze was toen hij op de middelbare school zat. MIT is van gedachten veranderd.

Pérez groeide op in Miami als een Cubaans-Amerikaan van de eerste generatie en beschouwde het als een daad van rebellie om Florida te verlaten. Op een zomer jaagde hij op een gratis programma en kwam toevallig Minority Introduction to Engineering and Science tegen, het zes weken durende wetenschappelijke en technische programma van MIT voor opkomende middelbare scholieren. “Ik hield van Boston, Cambridge, MIT. Dus daarna dacht ik dat ik zeker naar MIT zou gaan, zeker ingenieur zou worden’, zegt hij.

Hij begon civiele techniek te studeren als een undergrad, maar al snel bracht hij al zijn vrije tijd door in de theatergroepen van MIT – Musical Theater Guild, Shakespeare Ensemble, Dramashop en Teatro Latino, een groep die hij leidde en toneelstukken in het Engels en Spaans produceerde.

“Dan stortte zich op elke kans in theater bij MIT die op zijn pad kwam – of het nu gaat om optreden, ontwerpen of produceren”, zegt Sara Brown, een universitair hoofddocent Muziek en Theaterkunsten. “Door zijn nieuwsgierigheid te volgen, vond hij een unieke manier om zijn interesses in theater en techniek samen te brengen.”

Brown moedigde Pérez aan om de kunsten serieuzer na te streven, en uiteindelijk behaalde hij een dubbele hoofdrichting in civiele techniek en theaterkunsten – gebieden met enkele verrassende overlappingen. “Beide gaan over mensen die experts zijn in hun vakgebied die samenkomen om een ​​project te doen dat de mensheid op de een of andere manier verbetert”, zegt Pérez, of het eindproduct nu een brug of een parade is. “In de ene heb je het over staal en beton; in de andere, lichten of kostuums of glitter – maar het is nog steeds vergelijkbaar.

Na zijn afstuderen ging Pérez naar Yale’s School of Drama en behaalde hij een master in schone kunsten in technisch ontwerp en productie. Daarna nam hij een baan bij Hudson Scenic Studios, een winkel voor theaterautomatisering en decorproductie. Terwijl hij bij Hudson was, kreeg Pérez de kans om te werken aan themaparkprojecten over de hele wereld, inclusief Azië, en in 2016 trad hij in dienst bij Universal Studios Japan als creatief manager.

Slechts een paar jaar later trof de pandemie echter een verwoestende klap voor de entertainmentindustrie. Universal Studios Japan ging enkele maanden dicht en toen het weer openging, kregen Pérez en zijn team de taak om nieuwe veiligheidsprotocollen in het park op te nemen, bijvoorbeeld door horrorattracties aan te passen om schreeuwen van aangezicht tot aangezicht te voorkomen.

Gelukkig gaat Pérez, die in maart 2022 werd gepromoveerd tot vice-president, graag nieuwe uitdagingen aan. “Zo ben ik op dit carrièrepad beland”, zegt hij, teruggrijpend naar zijn tijd bij MIT. “Omdat ik nieuwe dingen in de podiumkunsten mocht uitproberen, kon ik deze niche voor mezelf vinden.”

Pérez is nu ver weg van Florida, maar hij zegt dat hij hoopt dat zijn carrière hem daar op een dag terugbrengt. “Ik heb zoveel kansen gehad om zoveel geweldige projecten over de hele wereld te doen, maar ik heb nog steeds het gevoel dat ik niets heb teruggegeven aan mijn gemeenschap, aan mijn roots”, zegt hij. “Mijn droom is om zoiets als het Cirque du Soleil van Miami te creëren – iets echt fantastisch en fantastisch in mijn geboorteplaats.”