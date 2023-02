Caitlin Haskell en Jennifer Cohen waren stomverbaasd. De curatoren, die beiden werkten aan de eerste tentoonstelling van het Art Institute of Chicago, gewijd aan Salvador Dalí, deden onderzoek naar zijn schilderij ‘Visions of Eternity’, dat dateerde uit 1936 en sinds eind jaren tachtig in het museum werd gehouden. Een verticale compositie, “Visions of Eternity”, toont een raadselachtig, blauw-ombre landschap met een schimmige, mensachtige figuur bovenop een enkele boog links van de kijker en een paar bonen op de voorgrond.

Maar er waren rode vlaggen aan het hangen; het schilderij leek in die periode niet op zijn plaats in Dali’s grotere oeuvre, legden Haskell en Cohen uit tijdens een gezamenlijk gesprek.

“We konden zoiets echt niet vinden in zijn werk,” zei Cohen.

Ten eerste is “Visions of Eternity” uitzonderlijk groot – bijna 2 meter hoog – maar werd gemaakt in een tijd dat de beroemde surrealistische kunstenaar voornamelijk delicate oliefiguren, dieren en objecten schilderde op kleine doeken en houten panelen, legde het paar uit. Zijn kleinschalige werken zitten boordevol symboliek en dubbele betekenissen en nodigen de kijker uit om dichtbij te komen; “Visions of Eternity” is ondertussen een dunbevolkte scène, waarbij waarnemers een paar stappen achteruit moeten doen.

Dalí stond bekend om terugkerende visuele motieven – denk aan vlammende giraffen, leeggelopen piano’s en natuurlijk smeltende klokken – maar dit schilderij leek geen visuele metgezellen te hebben, zei Cohen.

De bijna 2 meter hoge “Visions of Eternity” leek een uitbijter te zijn onder het werk van Salvador Dalí uit de jaren dertig. Credit: Salvador Dalí/Fundació Gala-Salvador Dalí/Artists Rights Society

“We hadden zoiets van ‘Is dit een Dalí?’ We waren echt in paniek’, zegt ze. Ze wisten dat het schilderij eerder eigendom was geweest van wijlen Joseph R. Shapiro, beheerder van het museum en oprichter en voorzitter van het nabijgelegen Museum of Contemporary Art, maar daarvoor was de herkomst onbekend. Het oplossen van het mysterie – en het bevestigen van de authenticiteit van het schilderij – was van cruciaal belang om het in de show te plaatsen.

Het ongebruikelijke schilderij was een van de 25 Dalí-kunstwerken die uitgebreid werden geanalyseerd ter voorbereiding van “Salvador Dalí: The Image Disappears”, dat op 18 februari in het Art Institute werd geopend. De show benadert Dalí’s praktijk door contrasterende thema’s van zichtbaarheid en verdwijning: toen de productieve Spaanse kunstenaar in de jaren dertig een leidende figuur werd in de surrealistische beweging, herhaalde hij thema’s van verdwijning, van piekerige figuren en optische illusies (zoals de verdubbeling van het gezicht van de acteur Mae West). als appartementsinterieur) tot verborgen portretten gemaskeerd door verf.

“We merkten al deze verschillende benaderingen van verdwijning op, die alles van materieel tot metaforisch waren in zijn werk”, legt Cohen uit over het thema van de tentoonstelling.

Haskell en Cohen werkten samen met de schilderijenconservatoren van het museum, Allison Langley en Katrina Rush, die een technische analyse van de kunstwerken uitvoerden en inzichten onthulden in enkele van Dalí’s werken die hun betekenis sterk veranderen.

Het oppervlak van “A Chemist Lifting with Extreme Precaution the Cuticula of a Grand Piano” heeft een schaduwachtig gebied onder de piano waar de verf ongewoon glad is – de rest van het schilderij is geribbeld met craquelure. Credit: Salvador Dalí/Fundació Gala-Salvador Dalí/Artists Rights Society

Met behulp van infraroodbeeldvorming onthulden conservatoren een figuur van koning Ludwig II van Beieren (blauw omlijnd). Credit: Art Institute of Chicago van Salvador Dalí

Röntgen- en infraroodbeelden onthulden bijvoorbeeld een verborgen grafietportret van koning Ludwig II van Beieren onder het oppervlak van het kunstwerk uit 1936 “A Chemist Lifting with Extreme Precaution the Cuticle of a Grand Piano.” (Ludwig was een beschermheer van de componist Richard Wagner, die op het schilderij voorkomt.)

Haskell en Cohen geloven dat Dalí’s portret van de vorst opzettelijk verborgen was als een paasei, in plaats van een vroeg ontwerp dat was overschilderd. Credit: Art Institute of Chicago van Salvador Dalí

In een ander geval analyseerden Langley en Rush het pigment van een bijna onzichtbare donkerblauwe hond in de rechterbenedenhoek van het schilderij ‘Inventions of the Monsters’ uit 1937, waarbij ze niet zeker wisten of het na verloop van tijd donkerder was geworden. Dit bevestigde dat de kleur ongewijzigd en opzettelijk was. Cohen gelooft dat de hond een geheime verwijzing is naar de dichter Federico Garcia Lorca, Dalí’s goede vriend (die dacht dat de korte film “An Andalusian Dog” van de kunstenaar uit 1929 over hem ging) die onlangs was geëxecuteerd in de Spaanse Burgeroorlog.

Een Dalí-achtig mysterie

De puzzel rond ‘Visions of Eternity’ kon echter niet alleen in het lab worden opgelost. Omdat het kunstwerk geen verborgen tekeningen bevatte of geheime aanwijzingen dat het een Dalí was, begonnen Cohen en Haskell te proberen het werk binnen zijn grotere oeuvre te lokaliseren. Dat betekende een breed net werpen op alles waar hij in de jaren dertig en veertig aan werkte.

Cohen vond uiteindelijk een kleine maar krachtige aanwijzing toen ze in 1939 een Dalí-illustratie tegenkwam die in opdracht van het tijdschrift Vogue was gemaakt. “Visioenen.”

Het artikel in het tijdschrift ging over het wellustige surrealistische paviljoen dat Dalí dat jaar ontwierp voor de Wereldtentoonstelling in New York, een presentatie waarin topless vrouwen te zien waren die optraden als zeemeerminnen, de ‘Living Liquid Ladies’ genaamd, in een architectonisch funhouse. Hij versierde het paviljoen met vissenskeletten, koraalaanhangsels en afbeeldingen van Sandro Botticelli’s “Birth of Venus” en Leonardo da Vinci’s “Saint John the Baptist”.

De buitenkant van het paviljoen “Dream of Venus” van Salvador Dalí op de Wereldtentoonstelling van New York in 1939 in Queens. Credit: Sherman Oaks Antique Mall/Getty Images

In het funhouse-interieur van Dalí’s World’s Fair-paviljoen traden vrouwen op als zeemeerminnen. Credit: Eric Schaal/ullstein beeld/Getty Images

“Het had absoluut een spektakel moeten worden”, zei Haskell. “Het paviljoen stond in de amusementszone… dus het probeert echt een beetje surrealisme naar het publiek te brengen. Dalí maakt het helemaal overdreven.”

(Dalí’s plan om Botticelli’s Venus te laten zien als een omgekeerde zeemeermin – met een vissenkop en menselijke benen – werd verworpen door de organisatoren van de Wereldtentoonstelling, wat resulteerde in de publicatie van een woedend manifest, “Verklaring van de onafhankelijkheid van de verbeelding en van de rechten van de mens”. to His Own Madness”, dat ook te zien is in de tentoonstelling van het Art Institute.)

Cohen en Haskell onderzochten foto’s van het paviljoen, gemaakt door Dalí’s oude galeriehouder, Julien Levy, op zoek naar meer connecties. Hun eureka-moment kwam toen ze een afbeelding inspecteerden van een enorme muurschildering die Dalí voor het paviljoen had geschilderd en een bekend stel bonen zagen. De muurschildering, een mengelmoes van zijn beroemde stijlfiguren, bevat de smeltende klokken van ‘The Persistence of Memory’, een paar brandende giraffen en een antropomorfe set ladekasten. En links van de klokken, beseften ze, was het geheel van ‘Visions of Eternity’, gedeeltelijk verduisterd door andere versieringen op de foto.

“Dream of Venus”, 1939, gefotografeerd door Eric Schaal. De twee bonen links van de centrale klok waren de aanwijzing die de curatoren nodig hadden om te bevestigen dat “Visions of Eternity” een paneel was dat uit deze muurschildering was gehaald. Credit: Eric Schaal/Fundació Gala-Salvador Dalí

Aanvankelijk gingen de curatoren ervan uit dat Dalí hun schilderij had gereproduceerd voor de muurschildering, waarbij hij het schilderij ‘citeerde’ net als de andere herkenbare scènes waaruit het gigantische kunstwerk bestond, legt Haskell uit.

Maar toen ze hun bevindingen aan het restauratieteam voorlegden, kwam de ware aard van het schilderij aan het licht. “De conservatoren zeiden: ‘Nee, dat is het schilderij … dat is het eigenlijke canvas'”, herinnert Haskell zich. Ze konden het zien aan de manier waarop het canvas uit de grotere muurschildering was gesneden – de randen kwamen perfect overeen met de scène die Dalí voor zijn paviljoen had geschilderd.

“Het was een schok”, voegde Cohen eraan toe.

Nu is “Visions of Eternity” omgedoopt tot “Dream of Venus” – de titel van de volledige muurschildering – en opnieuw gedateerd op 1939, nadat het decennia lang verkeerd was geclassificeerd in de collectie van het Art Institute. Hoewel sommige van de zusterpanelen van de muurschildering correct zijn geïdentificeerd in de collectie van het Hiroshima Prefectural Museum in Japan, lijken andere te ontbreken. Haskell en Cohen hebben nog andere vragen, over waarom de muurschildering in afzonderlijke stukken werd opgedeeld, waarom het gedeelte van het Art Institute werd omgedoopt tot “Visions of Eternity”, en de verblijfplaats vóór 1966, toen Shapiro en zijn vrouw het voor hun collectie kochten.

In maart zullen de curatoren en conservatoren hun bevindingen tot nu toe presenteren in een programma aan het Art Institute, maar het onderzoek zal “heel, heel lang duren”, zei Cohen.

Ondertussen hangt “Dream of Venus” nu in de derde kamer van “Salvador Dalí: The Image Disappears”, samen met andere nieuw geanalyseerde werken, die meer inzicht geven in de 20e-eeuwse kunstenaar, wiens raadselachtige symboliek en meer dan levensgrote persoonlijkheid is een legende geworden.

Haskell zegt dat de tentoonstelling een gelegenheid is om met nieuwe inzichten met de kunstwerken om te gaan, met aandacht voor Dali’s opmerkelijke technieken en het traject dat hem roem heeft gebracht.

“Ik heb altijd het gevoel gehad dat mensen op een gegeven moment niet meer naar Dalí keken – zijn publiciteit, zijn persoonlijkheid, stond echt centraal”, zei Haskell. “Hij is zo populair, maar hebben we misschien over het hoofd gezien wat zijn schilderkunst in hun eigen tijd zo fantastisch maakte?”