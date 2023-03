Werkte het? Niet helemaal, erkende Alda. Hoewel “M*A*S*H” bekend stond om zijn pittige humor en levendige dialogen, was de inspanning van ChatGPT hol en waren de grappen op zijn best loodzwaar. Maar het was de eerste keer dat de twee personages met elkaar omgingen sinds de finale van de serie uit 1983, die bijna precies 40 jaar geleden werd uitgezonden en nog steeds het meest bekeken niet-Super Bowl-programma is dat ooit op de Amerikaanse tv is uitgezonden.

Hawkeye: Waar zijn ze? Mijn korte broek. BJ: Je wat? Hawkeye: Mijn korte broek – degene die ik elke keer draag als ik een belangrijke operatie heb. Ik weet dat je ze hebt meegenomen. BJ: Ik zou niet dood gevonden worden in je ondergoed. Hawkeye: Het is niet alleen ondergoed; ze zijn comfortabel en ik draag ze graag en ze ontbreken.

Alda – die, zoals een groot deel van de wereld, “geobsedeerd” is geraakt door kunstmatige intelligentietechnologie – zei in een interview dat hij had besloten de scène op te nemen om te testen of ChatGPT in staat was een “afspeelbare” televisiescène te schrijven. Aangezien de software is uitgegroeid tot een culturele fixatie, hebben veel gebruikers het vermogen getest om verhalen samen te stellen, wat het probeert te doen door te verwijzen naar de enorme opslagplaats van digitale informatie, waaronder boeken, Wikipedia-artikelen en ander online schrijven.

Op de podcast zei Farrell dat het resulterende script en het idee dat kunstmatige intelligentie op een dag menselijke tv-schrijvers zou kunnen vervangen, hem zenuwachtig hadden gemaakt. Alda leek minder bezorgd en merkte op dat toen hij ChatGPT de opdracht gaf om “het grappig te maken”, het met “heel stomme dingen” op de proppen kwam. De technologie had ook de neiging om sappig te worden, wat hem ertoe bracht het te sturen om ‘niet langer sentimenteel te zijn’.

BJ: Oh, je bedoelt jouw gelukkig korte broek? Hawkeye: Ze hebben geen geluk. Ik geloof niet in die onzin. BJ: Zoals die keer dat je erop stond een week lang hetzelfde paar sokken te dragen omdat je er een pokerspel mee won? Hawkeye: Ik ben niet bijgelovig! Dat zijn gewoon mijn normale, alledaagse korte broeken. BJ: Juist, net als die keer dat je iedereen achteruit liet lopen rond de OK om pech af te weren. Hawkeye: Dat was een grap – ik kan niet geloven dat je dat serieus neemt. Ik ben niet bijgelovig. En dat zijn gewoon mijn normale alledaagse korte broeken. Ik draag ze omdat ze me inspireren en ze me aan mijn oma doen denken.

“Het heeft een vreselijk gevoel voor humor,” zei Alda. (Voordat hij deze grap verwijderde, schreef ChatGPT Hawkeye een onzinnige regel waarin hij zei dat de boxershort hem aan zijn grootmoeder deed denken, omdat “ze ooit wedde op een paard dat een koe bleek te zijn en toch winst wist te maken.” )

Dus, moet dit gesprek tussen BJ en Hawkeye over de boxershorts als canon worden beschouwd? Of louter fanfictie?

“Dat is voor toekomstige generaties om te bepalen,” zei Alda.