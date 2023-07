Een natie onder de spannung: Die Tour door Frankreich – Tour de France

Bayonne – In Bayonne ging das Leben seinen gewohnten Gang. In de middelste windstreken van Gassen der pittoreske Altstadt öffneten am Montagmorgen die Cafes, Jogger trainierten am Ufer der Nive, die Sonne schien. Hier, in Südwesten Frankreichs, wo in Supermärkten die Basque Fahne statt der Tricolore hängt, war vom Grollen im Land nichts zu spüren. Die Vorfreude auf die Ankunft der Tour de France domineerde.