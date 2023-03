onderschrift wisselen Warrick-pagina / Prime-video

Veel spoilers voor seizoen 1 van Zwerm voorop liggen.

Er was eens, niet zo lang geleden, een internetpersoonlijkheid die het aandurfde om publiekelijk kritiek te uiten op een zeer beroemde muzikant met een overdreven ijverige fanbase. Die stans kwamen snel op de criticus neer, sprongen in hun vermeldingen en DM’s om onzin te praten en gingen zelfs zo ver dat ze doods- en verkrachtingsbedreigingen posten. De betrokken partijen zullen hier naamloos blijven, omdat ik niet bijzonder geïnteresseerd ben om zelf met deze stans om te gaan. Maar laten we zeggen dat de artiest – wiens bewonderaars collectief vernoemd zijn naar een populair kinderspeelgoed – dit gedrag al vele malen eerder heeft uitgelokt en zelfs aangemoedigd. Het is een van de meer nachtmerrieachtige scenario’s die zich op internet kunnen afspelen, een al te veel voorkomende ‘liefde’-taal die wordt gesproken in allerlei soorten fandoms.

Zwerm, een bizarre nieuwe serie gemaakt door Janine Nabers en Donald Glover en gestreamd op Prime Video, neemt die nachtmerrie en drijft het tot het uiterste, en verzint een thriller die dient als een prikkelende vermaning van het aanbidden van beroemdheden. Zoals het vorige project van Glover Atlanta (waar Nabers ook aan heeft bijgedragen), drukt het een ongemak met en een cynische houding ten opzichte van sociale media en roem uit tot soms frustrerende resultaten.

Bijenkorf geest

Een uitstekende Dominique Fishback speelt Dre, een sociaal onhandige winkelmedewerker met slechts twee interesses in het leven: haar zus Marissa (Chloe Bailey), een opkomende visagiste, en de wereldwijde popsuperster Ni’Jah (Nirine S. Brown) . Als kinderen kregen Dre en Marissa een band door hun gedeelde liefde voor Ni’Jah, maar nu ze allebei jongvolwassenen zijn die bij elkaar wonen en rekeningen moeten betalen, blijft Dre’s fandom in een stilstaande ontwikkeling; ze spreekt ademloos over de artiest, en ze beschouwt alles dat wordt geregistreerd als minder dan lovende lof over de zanger als een zeer persoonlijke belediging. Ze kan nauwelijks een gesprek voeren zonder Ni’Jah te noemen en besteedt de helft van de huur aan kaartjes voor een concert, een verrassing voor Marissa’s verjaardag. Vanaf het begin is het duidelijk dat er iets is uit over Dre.

Aan het einde van de eerste aflevering is Marissa dood (ze sterft door zelfmoord nadat ze erachter kwam dat haar vriend Khalid, gespeeld door Damson Idris, haar bedroog) en Dre’s toch al sudderende obsessie met Ni’Jah kookt volledig uit de hand. Ze begint aan een moordpartij en huppelt door verschillende steden onder veronderstelde aliassen en identiteiten; de meeste van haar slachtoffers hebben online of in het bijzijn van Dre slecht over Ni’Jah gesproken. “Wie is je favoriete artiest?” ze lokt ze. Als ze geen Ni’Jah zeggen of niet veel enthousiasme opbrengen voor haar kunstenaarschap – wat vaak het geval is – zijn ze gedoemd.

In tegenstelling tot mij, de schrijvers van Zwerm zijn veel minder ondoorzichtig in hun verwijzingen naar een popcultuuricoon en hun toegewijde volgers: Ni’Jah’s legioen fans staat bekend als “The Swarm” en de hommelemoji is hun insigne; ze wordt vereerd als een koningin en een godin. Ze heeft tientallen Grammy’s gewonnen; haar man is een beroemde rapper met wie ze een gezamenlijke tour heeft gedaan genaamd ‘Running Scared’. Er zijn beelden van bewakingscamera’s van de echtgenoot die wordt aangevallen door een vrouw in een lift terwijl een uitdrukkingsloze Ni’Jah toekijkt en niets doet.

Ze is een voor de hand liggende, doorschijnend verhulde analoog voor het echte leven koningin En godin Beyoncé Giselle Knowles-Carter – tot en met de slimme weergave van een notoir vreemd incident in de show waarvan lang geruchten waren dat de actrice Sanaa Lathan erbij betrokken was. Maar voor alle zeer specifieke Beyhive-paaseieren – of honingraten? … eigenlijk, laat me deze metafoor niet forceren – overal verspreid is er het vreselijke besef dat dit alleen over Beyoncé gaat in abstracte zin. Echt, het gaat erom het idee van de toegewijde fan te nemen en het tot het uiterste op te rekken, door een beroep te doen op de neigingen van obsessieve fans en sadistische seriemoordenaars, zowel fictief als echt – zoals Mis’s Annie Wilkes, Mark David Chapman, Jeffrey Dahmer, en Jij’s Joe Goldberg– en zet ze in de schoenen van een zwarte vrouw. Om het nog surrealistischer te maken, lijkt Marissa’s geest via sms met Dre te “communiceren”, haar aansporend als de hond die de Zoon van Sam “inspireerde”.

‘Door de kieren vallen’

Er is de laatste tijd een kleine toename in amorele of moreel dubieuze tv-personages voor zwarte vrouwen (zie Industrie Harper bijvoorbeeld), maar er is iets bijzonders aan Zwerm, en de makers zijn zich er absoluut van bewust. In de eerste paar afleveringen valt het in de attributen van veel verhalen over seriemoordenaars door te leunen op de schokwaarde en nieuwigheid van een zwarte vrouw die lichamen links en rechts laat vallen; Dre wordt voornamelijk gezien door een reeks tics (vreetbuien, het opsommen van Ni’Jah’s prestaties) en een vastberadenheid om moord te plegen.

Desalniettemin is Fishback fascinerend en duidelijk toegewijd aan de rol. En de show begint even later zijn draai te vinden wanneer Dre in een commune terechtkomt die bestaat uit woo-woo-influencer-types, waaronder een gespeeld door Billie Eilish, die Dre dwingt haar trauma’s uit te pakken en tot op zekere hoogte haar misdaden te confronteren. . Het voelt als een directe verwijzing naar Eruit’s Sunken Place, waardoor een beetje van Dre’s menselijkheid naar de oppervlakte kan komen en voor ons om dieper na te denken over wat het betekent om gehecht te raken aan een iconisch figuur waarmee je geen echte interpersoonlijke band hebt.

De serie suggereert dat Dre grotendeels met haar misdaden is weggekomen vanwege haar onzichtbaarheid als zwarte vrouw, en de voorlaatste aflevering (een van de beste van de show) is een nep-misdaaddocumentaire show-in-de-show genaamd “Falling Through”. de scheuren.” Het profileert een zwarte detective genaamd Loretta Greene, die zichzelf presenteert als uniek in staat om een ​​zwarte seriemoordenaar te herkennen op basis van expliciete culturele aanwijzingen zoals Hot Cheetos en sheaboter.

Dat Dre uiteindelijk op deze manier wordt gezien door een andere zwarte vrouw, weerspiegelt hoe de show probeert in dialoog te gaan met het publiek – het is een heel specifiek type kijker dat de ironie zal herkennen in het casten van Paris Jackson in een cameo als een stripper die beweert dat zwart zijn aan de kant van haar vader. (Evenals deze kicker: “Daarom is mijn artiestennaam Halsey.”) Net als de fandoms die het hekelt en bekritiseert, spreekt het een geheel eigen taal, een taal die vereist dat je constant online bent, je memes kent en op de hoogte blijft van je Black celeb roddels om het zelfs maar uit te pakken.

“Stan correct”

Zelfs als de referentiepunten overvloedig zijn en Dre een verfrissende draai is aan de sociopathische seriemoordenaar, wat moeten we dan denken van deze funhouse-spiegelinterpretatie van de verwrongen facetten van fandom? Een beetje kan worden afgeleid uit de tweede aflevering van Atlanta, waar de lokale rapper Paper Boi (Brian Tyree Henry) een fan ontmoet in een restaurant. De interactie begint vriendelijk genoeg, maar dan wordt de toon van de fan serieuzer, bijna ernstig: “Laat me niet in de steek, man. Als je me in de steek laat, weet ik niet wat ik zou doen.” Paper Boi is in de war en weggekropen, zoals het hoort.

Het moment gaat snel, maar de smeekbede van de man aan de vreemdeling die hij bewondert, zegt veel over hoeveel van ons projecteren op kunstenaars en intimiteit met hen waarnemen waar die niet bestaat. Dre belichaamt die Paper Boi-fan tot in de puntjes. Haar meedogenloze preoccupatie leidt ogenschijnlijk tot een volledige breuk met de realiteit na de dood van haar zus Marissa, en we vragen ons af of wat we hebben gezien alleen een product is van Dre’s onrustige geest: in de laatste momenten van de laatste aflevering, Dre baant zich een weg naar een Ni’Jah-concert, springt op het podium en stopt de show. Ni’Jah moedigt Dre aan om te zingen, hoewel in een schokkende onthulling het gezicht van Marissa nu op Ni’Jah’s lichaam is geplaatst. Dan neemt Ni’Jah Dre mee in een limousine en wiegt haar in haar armen. Dre lijkt eindelijk vrede te hebben.

Dit is de meeste tijd die we in de hele serie in aanwezigheid van “Ni’Jah” doorbrengen; tot nu toe werd ze alleen gebroken als een plat symbool, een montage van vluchtige beelden, muziekfragmenten, reacties op sociale media en gloeiende bijvoeglijke naamwoorden. Wie Ni’Jah werkelijk is als artiest is minder belangrijk voor Dre en het verhaal dan wie ze zogenaamd vertegenwoordigt voor haar en andere fans met starende ogen – en dat, Zwerm impliceert, is het probleem. De slogan van de show is “Stan correct”, een woordspeling die meerdere betekenissen kan hebben; een die het perspectief van Dre en haar soortgenoten inneemt of een die met de vinger naar Dre en haar soortgenoten wijst.

Vreemd genoeg zorgt dit er ook voor dat alle verantwoordelijkheid op de stans valt en dat de vele manieren waarop artiesten deze reacties kunnen aanwakkeren, direct of indirect, niet worden onderzocht. (Het is misschien geen toeval dat Donald Glover en Chloe Bailey nauwe werkrelaties hebben gehad met Beyoncé. Het is waarschijnlijk ook geen toeval dat Glover zichzelf ooit berucht en irritant interviewde.)

Maar Zwerm is op zijn best wanneer het leunt in de absurditeiten van sociale media en het gemak van ontsporing tussen internet-zelven en ‘echte’ zelven. Uiteindelijk Zwerm lijkt te willen dat kijkers iets van zichzelf in Dre herkennen – het deel dat misschien een beetje te veel waarde hecht aan beroemdheden, het deel dat af en toe vergeet dat iedereen, inclusief die vreemden met wie je op internet ruzie maakt, ook mensen zijn.