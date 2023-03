Niemand kan het eens worden over wat als de grootste uitvinding van de mensheid moet worden beschouwd. Het wiel? Antibiotica? De vaatwasser? Allemaal geldige kanshebbers. Maar vandaag kijken we naar een andere wetenschappelijke innovatie die, hoewel misschien onschadelijk, het leven op aarde heeft veranderd: het condoom.

Dankzij deze kleine latex mouwtjes kunnen mensen seks hebben zonder soa’s door te geven of (iemand) zwanger te maken. De bescherming is niet 100% gegarandeerd – volgens Planned Parenthood in de VS zijn condooms 98% effectief in het voorkomen van zwangerschap als ze perfect worden gebruikt. Aangezien mensen in feite niet perfect zijn, is het anticonceptiemiddel in werkelijkheid voor ongeveer 87% effectief – ongeveer 13 van de 100 mensen die condooms gebruiken als hun enige anticonceptie, zullen zwanger worden.

Nog steeds! Condooms hebben levens gered en vrouwen autonomie verleend in periodes in de geschiedenis waarin buitenechtelijke zwangerschap hen bedreigde met een pariastatus, zo niet erger. Laten we een duik nemen in de geschiedenis van vrolijke hoeden, zoals ze op internet worden genoemd.

Condooms ter bescherming tegen slangen daar beneden

De eerste vermelding van een condoomachtig apparaat dateert uit 3000 voor Christus. Koning Minos – die je je misschien herinnert vanwege zijn gigantische labyrint met een minotaurus in het midden – zou een geitenblaas gebruiken om zijn seksuele partners te beschermen tegen het oplopen van een nogal ongebruikelijke seksuele ziekte: volgens de legende bevatte het sperma van Minos slangen en schorpioenen.

Klinkt inderdaad onaangenaam. Sommige verhalen beweren dat Minos zijn penis omhulde met de geitenblaas, terwijl anderen zeggen dat zijn vrouw Pasiphae het in haar vagina stopte om te voorkomen dat die vervelende dieren in haar geslachtsdelen zouden bijten. Hoe dan ook, het is het vroegste verslag van een barrièreapparaat dat werd gebruikt om te voorkomen wat we tegenwoordig als een seksueel overdraagbare aandoening zouden beschouwen.

Klasse-gecodeerde condooms

De oude Egyptenaren gebruikten ook bescherming. Archeoloog Howard Carter en zijn team vonden een condoom in het graf van Toetanchamon met monsters van het DNA van de farao. Het was gemaakt van fijn linnen gedrenkt in olijfolie en was vastgemaakt aan een touwtje dat volgens de onderzoekers om zijn middel zou zijn gebonden. Ze dateerden het rond 1350 voor Christus.

Condooms waren ook niet alleen voor de god-koningen. Andere Egyptenaren gebruikten ze ook, maar alleen in de kleur die aan hun sociale klasse was toegewezen. Geen kans om je date voor de gek te houden door te geloven dat je deel uitmaakte van de kring van de farao toen de kleur van je condoom je deed vermoeden dat je een eenvoudige boer was.

In het oude Egypte waren het niet de condoomverpakkingen die in verschillende kleuren verkrijgbaar waren, maar de voorbehoedsmiddelen zelf. Afbeelding: Oleksandr Latkun/Zoonar/foto alliantie

In het oude Rome werden ook condooms van linnen gemaakt, evenals ingewanden of blazen van schapen en geiten. De Romeinen pakten het niet af als een manier om bevruchting te voorkomen, maar de belangrijkste drijfveer was het stoppen van de verspreiding van ziekten zoals syfilis. Er werd ook gezegd dat ze condooms maakten van spierweefsel van mannen die ze in de strijd hadden gedood, “maar daar is geen hard bewijs voor”, schrijven de auteurs van een studie gepubliceerd in de Indian Journal of Urology aanwijzen.

De rubberen revolutie

Er zijn verschillende theorieën over waar de term ‘condoom’ vandaan komt. Het zou terug kunnen gaan naar het Latijnse woord “condus”, wat recipiënt of vat betekent, of naar het Perzische woord “kemdu”, dat verwijst naar een lang stuk dierlijke darm dat wordt gebruikt voor opslag, benadrukken de auteurs van de Indiase studie.

In hun boek “Anticonceptie door de eeuwen heen” uit 1964 schrijven BE Finch en Hugh Green dat de naam hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van een arts aan het hof van koning Charles II, die regeerde in de 17e eeuw. Charles was, zoals het verhaal gaat, boos over het groeiende aantal van zijn buitenechtelijke kinderen. Dus dr. Condom (ja, dat was zijn echte naam) deed wat onderzoek. Hij bedacht een omhulsel gemaakt van verweekte lamsdarm en adviseerde zijn meester om het tijdens de seks te dragen om eindelijk te stoppen met het zwanger maken van zijn minnaressen.

We moeten de Amerikaanse uitvinder Charles Goodyear bedanken voor de eerste versie van het moderne condoom zoals we dat nu kennen. Halverwege de 19e eeuw ontdekte hij het vulkanisatieproces, waarbij natuurlijk rubber samen met zwavel wordt verhit om een ​​materiaal te vormen dat kneedbaarder, duurzamer en elastischer is. Rond 1860 werden condooms op grote schaal geproduceerd. Ze waren duur, maar vroeger moesten mannen ze schoonmaken en hergebruiken. (Condooms zijn tegenwoordig strikt voor eenmalig gebruik!)

Op een na populairste anticonceptiemethode wereldwijd

De uitvinding van latex in de jaren 1920 zorgde voor een revolutie in de condoomindustrie. De latexcondooms van vandaag kunnen tot acht keer hun oorspronkelijke grootte worden uitgerekt voordat ze scheuren en zijn ook voorgesmeerd, geribbeld of gearomatiseerd.

De condooms van vandaag breken niet snel, zoals deelnemers aan een evenement op Wereldaidsdag in 2021 lieten zien. Afbeelding: TONY KARUMBA/AFP/Getty Images

Dat blijkt uit een VN-studie , was het mannencondoom in 2019 wereldwijd de op een na meest gebruikte anticonceptiemethode, alleen verslagen door vrouwelijke sterilisatie. In 2019 gebruikte 21% van de mensen die anticonceptie gebruikten een condoom – zo’n 189 miljoen gebruikers dat jaar.

Condooms zijn ook van vitaal belang om de verspreiding van hiv te voorkomen. Dat blijkt uit een meta-analyse van het Center for AIDS Intervention Research in de VS zijn condooms bij consistent en correct gebruik 90% tot 95% effectief in het beschermen tegen HIV.

Internationale Condoomdag, die op 13 februari wordt gevierd, werd in het leven geroepen door de AIDS Healthcare Foundation, een in de VS gevestigde non-profitorganisatie die in 1987 werd opgericht als reactie op de aids-epidemie. De organisatie viert de feestdag door gratis condooms uit te delen.

Bewerkt door: Clare Roth