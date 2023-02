Toen de Russische president Vladimir Poetin op 24 februari 2022 troepen naar Oekraïne beval, had hij een snelle en beslissende overwinning verwacht.

Maar een jaar later is de “speciale militaire operatie” van het Kremlin mislukt, heeft de regering in Kiev niet afgezet en is het een lange en uitputtende oorlog geworden die tot 2023 zal voortduren.

Hier is een terugblik op de afgelopen 12 maanden oorlogvoering in Oekraïne.

Een kind op een schommel buiten een woongebouw in Kiev beschadigd door een raket op 25 februari 2022 | Pierre Crom/Getty Images

Zwarte rook stijgt op vanaf een beschadigd militair vliegveld in Chuhuiv bij Kharkiv op 24 februari 2022 | Aris Messinis/AFP via Getty Images

Een vrouw bidt op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev op de ochtend van 24 februari 2022 | Daniel Leal/AFP via Getty Images Brandweerlieden redden een gebouw na bombardementen in de stad Chuhuiv in Oost-Oekraïne op 24 februari 2022 | Aris Messinis/AFP via Getty Images

Politieagenten houden een vrouw vast tijdens een protest tegen de Russische invasie van Oekraïne in Moskou op 24 februari 2022 | Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images

Een vrijwilliger draagt ​​een Oekraïens kind terwijl vluchtelingen aankomen in Przemsyl, Oost-Polen, over de grensovergang Medyka | Wojtek Radwanski/AFP via Getty Images Oekraïense vrouwen en kinderen steken op 26 februari 2022 de grens over van Oekraïne naar Polen bij de grensovergang Korczowa-Krakovets | Janek Skarzynski/AFP via Getty Images

Een zwaar beschadigd gebouw in Kiev nadat het naar verluidt op 26 februari 2022 door een Russische raket was geraakt | Daniel Leal/AFP via Getty Images

Een kind leert hoe een AK-47 aanvalsgeweer te gebruiken tijdens een zelfverdedigingscursus voor burgers aan de rand van Lviv, West-Oekraïne, op 4 maart 2022 | Daniel Leal/AFP via Getty Images

Een man neemt afscheid van zijn dochter voordat ze op 28 februari 2022 op een evacuatietrein stapt op het centraal station van Kiev | Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images Vluchtelingen uit Oekraïne rusten op 6 maart 2022 uit in een tijdelijk onderkomen in het centraal station van Krakau, in afwachting van hun overplaatsing naar andere tijdelijke accommodaties in Polen of in het buitenland | Louisa Gouliamaki/AFP via Getty Images

Dmytro Mosur, 32, die zijn vrouw verloor tijdens beschietingen in het nabijgelegen Severodonetsk op 17 mei, houdt zijn 2-jarige tweelingdochters vast terwijl ze wachten op evacuatie uit de stad Lysychansk, Oost-Oekraïne, op 20 mei 2022 | Aris Messinis/AFP via Getty Images

Deze foto genomen op 12 maart 2022 toont een verlaten pop naast een auto doorzeefd met kogels in Irpin, ten noorden van Kiev | Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

Evacués steken een verwoeste brug over terwijl ze de stad Irpin, ten noordwesten van Kiev, ontvluchten op 7 maart 2022 | Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images Oekraïense soldaten helpen een oudere vrouw een verwoeste brug over te steken tijdens haar evacuatie uit Irpin | Sergey Supinsky/AFP via Getty Images Een man draagt ​​een vrouw op zijn rug terwijl mensen Irpin ontvluchten op 7 maart 2022 | Aris Messinis/AFP via Getty Images

Een gewonde bewoner staat bij een woongebouw dat werd geraakt door het puin van een neergestorte raket in Kiev op 17 maart 2022 | Fadel Senna/AFP via Getty Images

Een man vlucht met zijn bezittingen in Kharkiv terwijl vuur een voertuig en gebouw overspoelt na artillerievuur op 25 maart 2022 | Aris Messinis/AFP via Getty Images

Een man op zijn mobiele telefoon terwijl rook opstijgt nadat Russische aanvallen op 25 maart 2022 een brandstofopslagplaats in de stad Kalynivka troffen | Fadel Senna/AFP via Getty Images Kruisen worden door rook gezien op de begraafplaats van Mykolaiv, Zuid-Oekraïne, op 21 maart 2022 | Bulent Kilic/AFP via Getty Images

Een Oekraïense militair zit op een kinderwagen onder een verwoeste brug in de stad Irpin, ten noordwesten van Kiev, op 13 maart 2022 | Aris Messinis/AFP via Getty Images

Oekraïense militair Andriy (R) draagt ​​op 31 maart 2022 de baby van een ontheemde familie over een rivier aan de rand van Kiev | Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images

Mensen lopen voor gebouwen die zijn verwoest door bombardementen in de Oekraïense stad Borodianka, in de regio Kiev, op 17 april 2022 | Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

Een Oekraïense soldaat houdt op 3 maart 2022 een antitankwerper vast aan de frontlinie ten noordoosten van Kiev | Aris Messinis/AFP via Getty Images Yevghen Zbormyrsky, 49, voor zijn brandende huis nadat het op 4 maart 2022 was geraakt door een granaat in de stad Irpin | Aris Messinis/AFP via Getty Images

Britse premier Boris Johnson (L) en secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg beoordelen troepen op de Tapa-legerbasis op 1 maart 2022 in Tallinn, Estland | Raigo Pajula/AFP via Getty Images

De Poolse premier Mateusz Morawiecki en de Oekraïense minister voor Ontwikkeling van Gemeenschappen en Gebieden, Alexey Chernyshov (C), bezoeken op 19 april 2022 de nieuwe nederzetting voor ontheemden, die tot 350 mensen zou kunnen verwelkomen, in de West-Oekraïense stad Lviv | Yuriy Dyachshyn/AFP via Getty Images De Spaanse premier Pedro Sanchez (L) en de Deense premier Mette Frederiksen bezoeken de kleine Oekraïense stad Borodianka op 21 april 2022 | Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy en de Franse president Emmanuel Macron omhelzen elkaar na een persconferentie in het Mariinsky-paleis in Kiev, op 16 juni 2022 | Zwembadfoto door Ludovic Marin via Getty Images Italiaanse premier Mario Draghi (L) en de Franse president Emmanuel Macron (C) met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz (niet op de foto) in Irpin op 16 juni 2022 | Zwembadfoto door Ludovic Marin via Getty Images

Een Oekraïense militair kijkt naar de booster stage van een Russische ballistische raket die op 25 april 2022 in een veld in Bohodarove, Oost-Oekraïne, is gevallen | Yasuyoshi Chiba/AFP via Getty Images

Mensen nemen deel aan een paaszondagdienst in een kerk op 24 april 2022 in Zaporizhzhia, Oekraïne | Chris McGrath/Getty Images

Mensen schuilen in het metrostation Dorohozhychi, dat op 2 maart 2022 werd omgebouwd tot schuilkelder in Kiev | Chris McGrath/Getty Images

Een man loopt in de buurt van een brandend pakhuis dat op 24 maart 2022 is geraakt door een Russische granaat in de buitenwijken van Kiev | Fadel Senna/AFP via Getty Images

Deze foto, vrijgegeven op 10 mei 2022 door het Azov-regiment, toont de gewonde Oekraïense militair Mykhailo Dianov in de ijzer- en staalfabriek Azovstal in het oosten van Mariupol, Oekraïne | Dmytro Orest Kozatskyi/AFP via Getty Images

Oekraïense militair in positie aan de frontlinie in het zuiden van de regio Kharkiv op 11 juli 2022 | Anatolii Stepanov/AFP via Getty Images

Een Oekraïense soldaat bereidt mortiergranaten voor op een positie langs de frontlinie in de regio Donetsk op 15 augustus 2022 | Anatolii Stepanov/AFP via Getty Images Oekraïense artillerie-eenheid vuurt met een 2S7-Pion, een gemotoriseerd kanon, op een positie nabij de frontlinie in de regio Charkov op 26 augustus 2022 | Ihor Thachev/AFP via Getty Images Een Oekraïense tankchauffeur zit op 19 augustus 2022 in zijn tank aan de frontlinie in de regio Donetsk | Anatolii Stepanov/AFP via Getty Images Oekraïense artillerie-eenheid vuurt met een BM-27 Uragan, een zelfrijdende 220 mm meervoudige raketwerper, op een positie nabij de frontlinie in de regio Donetsk op 27 augustus 2022 | Anatolii Stepanov/AFP via Getty Images

Een gewonde man staat op straat na Russische beschietingen van de Oekraïense stad Kherson op 24 december 2022, waarbij vijf doden en twintig gewonden vielen | Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images