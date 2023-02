De mislukte Oekraïne-strategie van het Westen heeft de wereldwijde meerderheid in staat gesteld de Amerikaanse overheersing af te wijzen

Dmitri Trenin is onderzoeksprofessor aan de Higher School of Economics en hoofdonderzoeker aan het Institute of World Economy and International Relations. Hij is ook lid van de Russische Raad Internationale Zaken.

In zijn recente historische toespraak tot het Russische parlement noemde president Vladimir Poetin de oorlog in Oekraïne en de betrokkenheid van de VS en de NAVO bij het conflict als de belangrijkste reden voor zijn beslissing om “opschorten” Deelname van Moskou aan het New START-verdrag van 2010 over strategische kernwapens. Poetin suggereerde ook dat Rusland klaar moet zijn om de kernproeven te hervatten.

In feite betekent deze aankondiging, die prompt door het Russische parlement in wet werd omgezet, een formeel einde aan de lang ziekelijke instellingen voor strategische wapenbeheersing die meer dan 50 jaar geleden begonnen. Als Nieuwe START wordt gevolgd door het CTBT (Alomvattend Kernstopverdrag) en vervolgens het NPV (Non-Proliferatieverdrag), is de strategische deregulering voltooid. De logica van Poetin is dat de Verenigde Staten niet mogen worden toegestaan ​​Russische raketbases te inspecteren terwijl ze tegelijkertijd een beleid voeren van “strategisch verslaan” Moskou in Oekraïne.

De beslissing van het Kremlin was allesbehalve een donderslag bij heldere hemel. De proxy-oorlog in Oekraïne kwam als het hoogtepunt van een anderhalf decennium durend proces van gestage verslechtering van de Russisch-Amerikaanse en Russisch-EU-betrekkingen. Sinds het duidelijk werd – ergens in het midden van de jaren 2000 – dat Rusland niet zou passen in de door de VS gedomineerde orde, en dat Washington en zijn bondgenoten Rusland niet zouden laten ondertekenen op voorwaarden die Moskou acceptabel zou vinden, is het traject van de relatie wees over het algemeen op confrontatie.

Toegegeven, er was een korte periode, die samenviel met het presidentschap van Dmitry Medvedev (2008-12), die naast de ondertekening van New START getuige was van een poging om een ​​strategisch partnerschap op te bouwen tussen Rusland en de NAVO en moderniserings- en technologiepartnerschappen tussen Rusland en belangrijke westerse landen, waaronder de VS en Duitsland. Die poging bleek echter het laatste hoera van de pogingen om Rusland na het einde van de Koude Oorlog te integreren in, of in ieder geval met, het Westen.

In wezen, terwijl Moskou op zoek was naar gelijke en ondeelbare veiligheid, evenals naar technologie en zakelijke kansen, waren Washington en Berlijn vooral geïnteresseerd in het verzachten en verzwakken van het binnenlandse politieke regime van Rusland. Ook was er geen sprake van om de Russische veiligheidszorgen over de uitbreiding van de NAVO serieus te nemen: Moskou moest de orde van na de Koude Oorlog accepteren waarin het geen beslissende stem meer had. Die mismatch van de belangrijkste doelen kon niet lang duren. Reeds in 2011-2012 zouden de vooruitzichten voor de betrekkingen tussen Rusland en het Westen als volgt kunnen worden samengevat: het zal erger worden voordat het erger wordt.

Hopelijk zal de geloofwaardige dreiging van volledige vernietiging – de kern van nucleaire afschrikking – ons nog steeds beschermen tegen de allerergste uitkomst, maar de veranderingen die de oorlog in Oekraïne in het wereldwijde strategische landschap tijdens het eerste jaar teweegbracht, zijn inderdaad enorm. Strategische deregulering tussen Moskou en Washington is al genoemd. In de praktijk betekent dit dat elke partij vrij zal zijn om haar strategische strijdkrachten naar eigen goeddunken op te bouwen, te structureren en in te zetten, en te vertrouwen op haar eigen zogenaamde nationale technische middelen – zoals spionagesatellieten en andere vormen van inlichtingen – als de belangrijkste bron van informatie over de ander. Het ligt voor de hand te verwachten dat beide partijen onder dergelijke omstandigheden een krachtige stimulans zouden hebben om zich bezig te houden met planning in het slechtste geval.

Het is waar dat van de vijf ‘gevestigde’ kernmogendheden en de vier andere landen die kernwapens bezitten, slechts twee – Amerika en Rusland – zich in het verleden bezighielden met kernwapenbeheersing. Jarenlang zocht Washington naar manieren om Peking te koppelen aan de strategische dialoog tussen de VS en Rusland, wat leidde tot een tripartiete regeling. China, dat nooit geïnteresseerd was in het aanbod van de VS, zou nu bezig zijn zijn strategische nucleaire strijdkrachten aanzienlijk uit te breiden en te verbeteren. Of en wanneer Beijing klaar zal zijn om Washington te betrekken bij strategische wapenbesprekingen, is een raadsel. Nadat de VS China formeel als belangrijkste tegenstander hebben aangewezen, zijn de Chinees-Amerikaanse betrekkingen steeds gespannener geworden. Hoe dan ook, het zal nu moeilijker worden om een ​​strategische vergelijking te maken tussen de drie leidende kernmogendheden, waarvan er één de andere twee als zijn tegenstanders beschouwt.

Strategische deregulering is niet alleen het ontbreken van bindende verdragen. Het betekent waarschijnlijk ook de ontrafeling van het conceptuele kader voor wapenbeheersing, dat oorspronkelijk in de jaren zestig door de Amerikanen werd ontwikkeld en vervolgens door de Sovjet-Unie werd aanvaard. Elke toekomstige regeling tussen de nucleaire machten van de wereld – wanneer die zich ook voordoet – vereist een geheel nieuw concept dat gebaseerd kan zijn op de overeengekomen en wederzijds passende elementen die zijn ontwikkeld door de deelnemende landen, met hun enorm verschillende strategische omgevingen en culturen. Het zal zeker een zeer ontmoedigende taak zijn.













De boze reactie van Poetin op de oproep van de NAVO aan Rusland om New START te observeren en Amerikaanse inspecteurs binnen te laten, heeft een ander relatief klein probleem aan het licht gebracht: de kernwapens van Groot-Brittannië en Frankrijk. De Sovjet-Unie stond er al lang op om de nucleaire arsenalen van die twee landen op te nemen in de Amerikaanse plafonds, en gaf alleen toe tijdens de perestrojka van Gorbatsjov. Nu Parijs en Londen een actieve rol spelen in de proxy-oorlog in Oekraïne, doet Moskou niet langer alsof de Britse en Franse nucleaire strijdkrachten er alleen zijn om hun eigen land te verdedigen. Ze worden gezien als onderdeel van het gecombineerde arsenaal van het vijandige, door de VS geleide Westen. Dit is op dit moment geen probleem, maar elke denkbare toekomstige regeling zou de kwestie van de Engels-Franse strijdkrachten moeten aanpakken.

In geopolitieke termen heeft de oorlog in Oekraïne Washington ertoe aangezet een wereldwijde coalitie op te bouwen om zich tegen Rusland te verzetten. Dit wordt vaak gepresenteerd als een belangrijke prestatie van de regering van president Joe Biden. Maar om dit vanuit een ander perspectief te bekijken: het Rusland (en China) beleid van de drie opeenvolgende Amerikaanse regeringen – die van Obama, Trump en vooral Biden – heeft geleid tot een grote verdeeldheid onder de grootmachten die zich verbreedde van concurrentie tot bittere rivaliteit. (met China) en oorlog bij volmacht (met Rusland in Oekraïne).

Pogingen van de VS om China ertoe te brengen afstand te nemen van Rusland lijken belachelijk in een situatie waarin de strategie van Washington lijkt te zijn om zijn twee belangrijkste tegenstanders een voor een te verslaan/in bedwang te houden, en bovendien om ze tegen elkaar op te zetten. De beroemde Kissingeriaanse driehoek wijst nu in een andere richting: het is Washington dat de slechtst mogelijke relaties heeft met de andere twee. Wat betreft Moskou en Peking, ze komen daardoor nog dichterbij.

Nauwere samenwerking en coördinatie tussen China en Rusland te midden van de oorlog in Oekraïne, die geleidelijk aan op het platform van gemeenschappelijke strategische belangen begint te verschijnen, vertegenwoordigt een belangrijke verschuiving in het machtsevenwicht in de wereld. Wat meer is – en wat veel verder gaat dan het gebruikelijke westerse concept van ‘grote machtsconcurrentie’ – is de opkomst van meer dan honderd actoren van verschillend kaliber in vele delen van de wereld die hebben geweigerd de VS en hun bondgenoten te steunen op de Russische sancties en hebben hun (handels)betrekkingen met Moskou behouden of zelfs uitgebreid. Deze landen staan ​​erop hun eigen nationale belangen te volgen zoals zij die zien en proberen hun autonomie op het gebied van buitenlands beleid uit te breiden. Aan het eind van de dag zou dit fenomeen – noem het de opkomst van de wereldwijde meerderheid (niet langer stil) – de belangrijkste ontwikkeling tot nu toe kunnen zijn onderweg naar de nieuwe wereldorde.