New York

CNN

—



Een iPhone van de eerste generatie uit 2007 werd zondag op een online veiling verkocht voor meer dan $ 63.000, meer dan 100 keer de oorspronkelijke prijs. Door veilingmeester LCG Auctions een “eerste editie” apparaat genoemd, was de doos nooit geopend.

De originele iPhone kostte $ 599 en bood early Apple adopters een 3,5-inch scherm met een 2-megapixel camera, plus 4 GB en 8 GB opslagmogelijkheden, internetmogelijkheden en iTunes. Het had geen app store, draaide op een 2G-netwerk en was exclusief voor het netwerk van AT&T.

Bieden op deze telefoon begon eerder deze maand online voor $ 2.500. Alles bij elkaar waren er volgens de website van LCG 27 biedingen. Mark Montero, oprichter van LCG Auctions, vertelde CNN dat 10 kopers streden om de iPhone en dat de winnaar “een persoon uit de VS” was.

Cosmetische tatoeëerder Karen Green kreeg de 8 GB-versie cadeau en verbrak nooit het zegel, volgens haar verschijning in het televisieprogramma ‘The Doctor & The Diva’ in 2019. Een taxateur van de show waardeerde de telefoon op dat moment op $ 5.000.

Een andere ongeopende iPhone van de eerste generatie, zoals die van Green, werd verkocht voor meer dan $ 39.000 in een aanbieding ook door LCG Auctions die in oktober werd gesloten.

De iPhone veranderde de manier waarop miljarden mensen over de hele wereld communiceren, betalingen doen, hun werk doen, foto’s maken en zelfs hoe ze ’s ochtends wakker worden. Het doodde tientallen industrieën (camcorders, mp3-spelers, klaptelefoons) en bracht nog veel meer tot leven.

Sprekend op de jaarlijkse Macworld-expo van Apple in 2007, opende de toenmalige Apple-baas Steve Jobs zijn presentatie met: “We gaan vandaag samen geschiedenis schrijven.” Jobs noemde de nieuwe smartphone een ‘revolutionaire mobiele telefoon’ met een iPod, een telefoon en wat hij een ‘internetcommunicator’ noemde.

“Het is slecht daar vandaag”, zei Jobs over mobiele webbrowsers. “Het is een echte revolutie om echt surfen op het web naar een telefoon te brengen.”