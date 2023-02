onderschrift wisselen Denes Erdos/AP

GYOR, Hongarije – Reka Zalai klokte donderdag uit voor de lunch op de kwaliteitsborgingsafdeling van een autofabriek van Audi in Hongarije.

Maar in plaats van naar haar gewone plek in de lunchroom van de fabriek te gaan, liep ze naar een nabijgelegen conferentiezaal bij de productielijn om een ​​optreden van een professionele hedendaagse balletgroep te bekijken.

Het Balletgezelschap van Gyor, een stad in het noordwesten van Hongarije waar de uitgestrekte auto- en motorenfabriek staat, begon in januari met repeteren in de fabriek nadat ze gedwongen waren hun oefenruimte te sluiten als reactie op stijgende energieprijzen.

Omdat ze nergens konden repeteren en geplande optredens naderden, benaderde de groep de Audi-fabriek, een oude sponsor, die aanbood om de dansers een paar weken in een verwarmde ruimte in de fabriek te ontvangen tijdens de koudste wintermaanden.

In een omgebouwde vergaderruimte op donderdag scherpten de dansers hun pliés en pirouettes aan, terwijl rij na rij nieuwe auto’s op een afgelegen terrein door de plafondhoge ramen te zien waren, en buiten passeerden arbeiders gekleed in felrode overalls.

Laszlo Velekei, de directeur van het balletgezelschap, zei dat het essentieel was om de continuïteit van de repetities te behouden nadat de dansers hun theater hadden verlaten om ze in topvorm te houden.

“Het belangrijkste in het leven van een danser is dat ze niet kunnen stoppen”, zei Velekei. “Er is een gezegde dat we vaak tegen elkaar herhalen: als je één (repetitie)dag mist, is dat geen probleem. Als je twee dagen mist, begint de danser dat te voelen. Als je drie dagen mist, dan is het publiek merkt ook op.”

De repetitieruimte van het Gyor Ballet is een van de tientallen Hongaarse culturele instellingen die vanwege de exponentieel stijgende energieprijzen tijdelijk hun deuren hebben gesloten voor het winterseizoen. De stookkosten zijn voor sommigen vertienvoudigd sinds afgelopen winter, terwijl de hoge inflatie en een verzwakkende munt de sombere economische vooruitzichten hebben verergerd.

De Hongaarse regering riep in juli de “energienoodsituatie” uit als reactie op stijgende prijzen en verstoringen in de toevoer in verband met de Russische oorlog in Oekraïne. Het bezuinigde ook op een populair subsidieprogramma voor nutsvoorzieningen dat de rekeningen van de Hongaren sinds 2014 tot de laagste in de 27 lidstaten van de Europese Unie had gehouden.

Reka Jakab, een perswoordvoerder van Audi, zei dat het balletgezelschap iets terug wilde doen voor de 12.000 arbeiders van de fabriek in ruil voor de oefenruimte.

“Ze boden aan om elke week één open optreden voor hen te geven, en ze stonden ook open om toegang te geven tot de repetities wanneer de arbeiders vrije tijd hebben”, zei ze.

Ze zei dat veel werknemers nog nooit een ballet hadden gezien, maar dat de reacties zeer positief waren.

“Verschillende mensen zeiden dat ze de volgende voorstelling in het theater zeker zouden bijwonen.”

Zoltan Jekli, een danseres bij het Gyor-ballet, zei dat de groep enkele van de beperkingen van de nieuwe ruimte had overwonnen door de vloer uit te rusten met een laag zacht PVC-schuim en hun eigen uitrusting mee te nemen om het als thuis te laten voelen.

“Telkens wanneer ik hier kom, vervult het me met goede gevoelens en herinneringen en ik denk dat iedereen (in de groep) hetzelfde voelt”, zei hij. “We hebben niet het gevoel dat we in een autofabriek terechtkomen. We zijn hier graag.”

Zalai, 28, zei dat ze ‘altijd verbaasd was over ballet’, maar dat het een bijzondere ervaring was om het van dichtbij te zien en de kans te krijgen om uit haar dagelijkse routine te breken.

“Ik was echt opgeladen door dit halfuur. De tijd stopte voor mij”, zei ze.