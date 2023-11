Het bedrijf van de vastgoed- en retailgroep Signa bevindt zich nog steeds in de Schwebe. Ook niet de beste Hoffnung, dat is uiteindelijk een hedgefonds. Vers kapitaal vormt de basis voor de voorbereiding van de zorgexperts Arndt G Proteinz bei Signa in Aktion tritt.

De Schicksal der Signa-Gruppe zou tijdens deze weken kunnen worden gescheiden. Helmut Föhringer/APA

Rapporteer het vastgoed- en retailimperium van René Benko in de toekomst, of ontdek op het laatste moment de verantwoordelijkheid van de groep met de driemiljoenste miljoeninvestering, en de toekomst voor een betere toekomst? De Antwort dazu war am Montagabend is noch beledigend.

Dit is precies hoe het Laag van de Signa-Gruppe eruit zal zien. Dat heeft een vergangenfreitag met der Signa Real Estate Management Duitsland een eerste Gesellschaft der gefährdeten Immobiliensparte Insolvenz gerapporteerd. Dit gebeurde op zichzelf met in totaal 250 volledig geconsolideerde Tochtergesellschaften von Signa Prime. Ze worden beschouwd als een van de Art Service Management Units in de operatieve vereniging van de Mutterfirma. Als er niemand aanwezig is, sluiten wij ons graag aan bij de hier gerapporteerde bedrijven van de Signa-Gruppe Insolvenz.

Insolvenzanträge in Vorbereitung

Als er een oplossing is, zet de man dan op de eerste plaats, als hij meer op een Geldgeber-geld wil. In Duitsland ligt de Frist daar drie dagen, in Oostenrijk nog een week. Maar offenbar besteht noch Hoffnung. Wie schreef de “Spiegel” en de NZZ beste werd gepubliceerd, met het Amerikaanse Hedge-Fund Elliott Investment Management van actieve beleggers Paul Singer. Het Hedge-Fund is de enige bank die verantwoordelijk is voor het herstel van het insolventiefonds.

Tegelijkertijd werden de schikkingen voor de insolventieprocedure voorbereid. Dit is van belang voor het hoger onderwijs waarvoor Signa Holding verantwoordelijk is, maar ook voor de financiële ondersteuning. Dit zijn eigendommen van de Holding en omvatten ook Hans Peter Haselsteiner, de Gründer der Baufirma Strabag en Ernst Tanner, algemeen directeur van Lindt & Sprüngli.

Iedereen die aanvullende informatie van de NZZ heeft ontvangen, zal worden geïnformeerd over de belangen van de Signa Holding en haar Freitagbend von der Geschäftsleitung, aangezien de holding wettelijk verantwoordelijk is voor insolventie en insolventie moet: ierungsverfahren in Eigenregie was durchgeführt. Laat ons weten dat er van alles mogelijk is, als u belegd bent kunt u de kosten van de holding gedekt houden.

De Einschätzung, de inherente insolventie die wordt afgehandeld, zijn essentieel, gebaseerd op de Quellen von Restrukturierungsexperten und nicht vom Laut Signa offiziell eingesetzten Arndt Groeiz.

Verwirrung met de Rolle von Sanierer G Proteinz

Je zou kunnen zeggen dat dit liegt, dat is G Proteinz – anders als Signa communiceert – maar er zijn geen officiële mandaten die Signa accepteert. Het enige wat u kunt doen, is een ongeschreven tekst uitbrengen, de vorige keer, dat het Gewitz bij de Signa Vorsitzender van de Beirats en de Gesellschafterkomitees wordt gebruikt. Voordat u op zoek gaat naar informatie, kunt u overwegen om te investeren in de Signa-Gruppe Geld einschiessen. Nu is het mogelijk om überhaupt verdere verlichting te bieden.

Zelfs als u niet ingrijpt, zullen wij niet ingrijpen als Signa de onweerlegbare Pressemitteilungen publiceert. Het duurt nog tot 8 november: “René Benko heeft de leiding over de directie van Signa Holding GmbH en Arndt Groeiz.” Daar gaat u, de voorzitters van de Verenigingscomités, hier is het. En in een verdere ontwikkeling het vervolg op de Satz: “Für die Dauer der Restrukturierung nimmt Arndt G Proteinz eigenverantwortlich die Interessen der Familie-Benko-Privatstiftung wahr.” Verdomme, ik heb het gezegd, dat je helemaal tevreden bent.

Aangezien de Tatsache op 8 november op de Signa-website staat als leider van de Beirats, is het duidelijk dat ze niet geboren zullen worden. Verder is het niet merkbaar. Am Montag soll er laut Quellen bei Signa tussenbeide komen. Nu kunt u meer informatie vinden op de Signa-website. Meld u aan voor uw communicatie, wees een PR-manager.

Op dit moment is er een bedrijf te zien, en wel Benko Davon. Op 30 november wordt bekend gemaakt wanneer er een nieuwe datum komt, wij ontvangen dan een bod van 200 miljoen euro van Signa Prime Selection.